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Papa Francis Kuzey Makedonya’ya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:36 | Son Güncelleme

Papa Francis yarın Kuzey Makedonya’ya gelerek, resmi temaslarda bulunup başkent Üsküp’te ayin yönetecek.Papa Francis yarın Kuzey Makedonya’ya gelecek.

Papa Francis yarın Kuzey Makedonya’ya gelerek, resmi temaslarda bulunup başkent Üsküp’te ayin yönetecek.
Papa Francis yarın Kuzey Makedonya’ya gelecek. Papa Francis’i havalimanında Kuzey Makedonya ordusu törenle karşılayacak. Başkent Üsküp’te resmi temaslarda bulunacak olan Papa Francis, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı George İvanov ve Başbakanı Zoran Zaev ile bir araya gelecek. Papa Francis, iki Makedon liderle Vila Vodno Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bire bir görüşecek. Görüşmelerin ardından Papa Francis, basın toplantısı düzenleyecek.
Ayrıca Papa Francis, Rahibe Teresa anma evine giderek dini liderlerle ve Rahibe Teresa’nın akrabalarıyla görüşecek. Görüşmenin ardından Papa Üsküp merkezinde binlerce vatandaşın katılımıyla ayin düzenleyecek.

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