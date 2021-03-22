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  4. Papa Francis: Mafya koronavirüs pandemisini kullanarak zenginleşiyor

Papa Francis: Mafya koronavirüs pandemisini kullanarak zenginleşiyor

22.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin dini lideri Francis, koronavirüs pandemisini kendilerine fayda sağlamak için kullanan mafyaları hedef aldı.

Papa Francis: Mafya koronavirüs pandemisini kullanarak zenginleşiyor

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nde yaptığı konuşmada mafyayı koronavirüs pandemisini zenginleşmek için kullanan 'günah örgütleri' olarak niteledi.

Papa Francis, "Dünyanın çeşitli bölgelerinde mafyalar mevcut ve pandemiyi kullanarak yolsuzlukla kendilerini zenginleştiriyorlar" dedi.

Genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, Aralık 2020'de, Kovid-19 aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı. Bu ay da Güney Afrikalı yetkililer, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte aşıya el koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Papa

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