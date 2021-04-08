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Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na çağrı: Fakir ülkelerin borçlarını silin

08.04.2021 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, dünya finans yöneticilerine yaptığı çağrıda, koronavirüs pandemisinden etkilenen fakir ülkelerin borç yüklerinin azaltılması ve bu ülkelere küresel karar alma organlarında daha fazla söz hakkı verilmesi talebinde bulundu.

Papa Francis'ten IMF ve Dünya Bankası’na çağrı: Fakir ülkelerin borçlarını silin

Papa Francis, IMF (Uluslararası Para Fonu) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı katılımcılarına yazdığı bir mektupta, Kovid-19 salgınının dünyayı sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizlerle hesaplaşmaya zorladığını söyledi. Papa, bu krizlerin birbiriyle ilintili olduğunu belirtti.

Yazdığı mektupta Papa, "Dünya nüfusunda küçük bir azınlığın toplam servetin yarısına sahip olduğu, eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeli, iyileşme ve memnuniyet sağlamaz" ifadelerini kullandı.

'YENİ BİR KÜRESEL PLAN ÇAĞRISI'

"Fakir ve az gelişmiş ülkelere karar verme organlarında etkili bir pay vermek ve bu ülkelerin uluslararası pazara erişimini kolaylaştırmak gerekiyor" diyen Papa, 'yeni bir küresel plan' çağrısında bulundu.

Papa Francis, "En azından pandemiyle daha da kötüleşen en fakir ulusların borç yükünde önemli bir azaltmaya gidilmesi lazım" diye devam etti.

20 büyük ekonomiden oluşan grubun yöneticileri ise çarşamba günü alınan karar doğrultusunda, gelişmekte olan ülkelerin ödemelerinin askıya alınma süresini uzattı. Ancak sivil toplum kuruluşlarının talep ettiği gibi 'borcu iptal etme' gibi bir durum söz konusu olmadı.

'PAZAR YASALARI SEVGİ YASALARINDAN ÜSTÜN OLMAZ'

Papa ayrıca finans piyasalarının kamu yararı için çalışmalarını sağlayan yasalar ve düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini söyledi ve 'adil bir şekilde finanse edilen bir aşı dayanışması' çağrısında bulundu.

"Pazar yasalarının sevgi yasasından ve herkesin sağlığından üstün olmasına izin veremeyiz" diyen Papa, siyasilere ve iş insanlarına 'herkes için, özellikle de en savunmasız ve muhtaç olanlar için aşı sağlama' çağrısında bulundu.

Az gelişmiş Afrika ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılama kampanyaları, Batı ülkelerinin, özellikle ABD ve İngiltere'nin çok gerisinde.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Papa

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