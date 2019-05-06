Papa Franciscus Bulgaristan'da mülteci kampını ziyaret etti

SOFYA (AA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus, Bulgaristan ziyaretinin ikinci gününde başkent Sofya’da bir mülteci kampını ziyaret ederek, ülkedeki diğer ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu.

Papa Franciscus, sabah saatlerinde Bulgaristan’ın güneydoğusunda Katoliklerin yoğun yaşadığı Rakovski kentini ziyaret etti.

Daha sonra başkent Sofya’ya geçen Papa, Devlet Mülteciler Ajansının (DAB) düzensiz göçmenlere denetimli barınak sağladığı bir mülteci kampını ziyaret etti.

Papa Franciscus, Bulgaristan’daki ziyaretinin sonunda başkent Sofya’nın merkezinde, “Bağımsızlık” meydanında düzenlenen dini bir törene katıldı. Papa, bu törende ülkede temsil edilen dinlerin ruhani liderleri ile birlikte barış duası okudu.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci’nin de katıldığı toplu duada Papa Franciscus, “Sevgi ateşini taşıyan meşalemizle savaşların buzlarını eritmek istiyoruz.” dedi.

Papa Franciscus, duanın okunduğu noktaya yakın Ortodoks ve Katolik kiliselerin bulunduğunu ve yakın mesafede bir sinagog ve caminin yanı sıra Ermeni kilisesinin de bulunduğunu belirtti. Farklı dinlerin temsilcilerinin bu mekanlarda yüzyıllar boyunca buluştuklarını anlatan Franciscus, “Her birimiz, nerede olursa olsun, Yaradan'a dönerek, ‘Tanrım, senin barışına alet et’ diye dua edebilir.” dedi.

Vatikan’ın dini üstünlüğün kabul etmeyen Bulgar Ortodoks Kilisesinin ruhani lideri Patrik Neofit’in törene katılmaması dikkati çekti.

Papa Franciscus yarın Makedonya'yı ziyaret edecek.

