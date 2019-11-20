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Papa Francis’ten Asya’ya ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 10:32 | Son Güncelleme

Asya ziyareti için dün Roma’dan ayrılan Papa Francis, ilk durağı olan Tayland’a ulaştı.

Asya ziyareti için dün Roma’dan ayrılan Papa Francis, ilk durağı olan Tayland’a ulaştı. Cumartesi günü ise Japonya’ya gelmesi beklenen Papa Francis’in buradan dünyaya barış mesajı vermesi bekleniyor.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Tayland ve Japonya ziyareti için dün Roma’dan ayrıldı. Papa Francis, bugün öğleden sonra ilk durağı olan Tayland’a ulaştı. Nüfusun yüzde 90’ından fazlasının Budist olduğu Tayland’a 35 yıldan sonra yapılan ilk Papa ziyareti olması nedeniyle önem taşıyan ziyaret kapsamında Francis, Tayland Katolik kilisesinin resmi kuruluşunun 350. yıl dönümünü kutlayacak. Kral Maha Vajiralongkorn ve kıdemli Budist din adamlarıyla görüşecek olan Papa Francis’in, ayrıca kendisini görmek isteyen kitleye de hitap etmesi bekleniyor.

Sonraki durak Japonya
Papa Francis’in Tayland programının ardından ise cumartesi günü Japonya’yı ziyaret etmesi bekleniyor. 38 yıl aradan sonra Japonya’yı ziyaret edecek ilk Papa olacak Francis’in, atom bombasının hedefi olan Nagazaki ve Hiroşima kentlerini ziyaret edeceği belirtiliyor. Papa Francis pazartesi günü de İmparator Naruhito ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir araya gelecek.

Yıllar sonra bir ilk
1981’de Papa 2. John Paul’ün ziyaretinden bu yana Japonya’ya gidecek ilk papa olacak olan Francis, nükleer silahların yasaklanması konusundaki çabalarıyla biliniyor. Papa Francis’in bu nedenle atom bombası mağduru Hiroşima ve Nagazaki’ye gerçekleştireceği ziyaretlerde, dünya kamuoyuna nükleer karşıtı bir mesaj verebileceği ifade ediliyor.

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