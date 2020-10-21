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Papa Francis'ten Hukuki Eşcinsel Birlikteliklere Onay

21.10.2020 21:29 | Son Güncelleme

Papa Francis, kendi adını taşıyan bir belgeselde, "Eşcinsellerin aile kurmaya hakkı vardır. Onlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Hiç kimse bu nedenle dışlanmamalı. Medeni birliktelik yasası olmalı" ifadelerini kullanıyor

Papa Francis'ten Hukuki Eşcinsel Birlikteliklere Onay

Papa Francis, Çarşamba günü Roma Film Festivali'nde gösterilen bir belgesel için verdiği söyleşide ilk kez hukuki eşcinsel birliktelikleri destek verdi.

Papa Francis'in eşcinsel birlikteliklere ilişkin görüşleri, çevre, yoksulluk, göç, ırk ve gelir eşitsiziliği gibi meseleleri ele alan Francesco adlı belgeselde yer alıyor.

Papa Francis, belgeselde, "Eşcinsellerin aile kurmaya hakkı vardır. Onlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Hiç kimse bu nedenle dışlanmamalı ya da hayatları mahvedilmemeli. Medeni birliktelik yasası olmalı. Bu şekilde hukuki koruma altına alınabilirler. Ben bunu savundum" ifadelerini kullanıyor.

Francis, Buenos Aires Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde eşcinsel evliliklere alternatif olarak eşcinseller için hukuki birliktelik sağlanmasını desteklemiş, ancak Papalık görevi sırasında bu seçeneği daha önce destekleyen bir açıklama yapmamıştı.

Belgeselin yönetmeni Oscar adayı Yevgeni Afineevski, filmin çekimleri sırasında kardinallere, Vatikan televizyon arşivlerine ve Papa Francis'e erişim sağladı. Afineevski, bu erişimi elde etmek için ısrarından vazgeçmediğini, Roma'daki Arjantinliler’le arasındaki bağlantılar sayesinde Papa için Arjantin mate çayı ve Alfajores kurabiyeleri getirttiğini söyledi.

Katolik kilisesinin papalarının biyografilerini yazan Austen Ivereigh, Reuters haber ajansına, Papa Francis'in belgeselde görüşlerini aktarırken 2013 yılında papalığa seçilmesinden bu yana eşcinsel birlikteliklere destekleme konusunda en açık dili kullandığını söyledi.

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