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Papa Francis'ten Sicilya Mafyasına: 'Tövbe Edin'

16.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

Papa Francis, İtalyan rahip Pino Puglisi’nin mafya tetikçileri tarafından öldürülmesinin 25’inci yıldönümünde Sicilya adasını ziyaret etti. 56 yaşında öldürülen rahip Puglisi, Palermo’daki Brancaccio mahallesinde işsiz gençlerin mafyaya katılmasını önlemişti

Papa Francis'ten Sicilya Mafyasına: 'Tövbe Edin'

Papa Francis Sicilya mafyası üyelerine tövbe edip suçtan uzak durmaları çağrısı yaptı. Papa, Sicilya’nın­ “onurlarını koruyan” değil “seven insanlar” ihtiyacı olduğunu söyledi.

Papa, İtalyan rahip Pino Puglisi’nin mafya tetikçileri tarafından öldürülmesinin 25’inci yıldönümünde Sicilya adasını ziyaret etti.

Onbinlerce kişiye hitap eden Papa, mafya üyelerine “Değişin kardeşlerim. Paralarınızı ve kendinizi düşünmekten vazgeçin. Kendinizi tanrıya adayın” diye konuştu.”

25 yıl önce Sicilya mafyası tarafından öldürülen rahip Puglisi, Palermo’daki Brancaccio mahallesinde işsiz gençlerin mafyaya katılmasını önlemişti. 56 yaşında öldürülen rahip beş yıl önce aziz ilan edildi.

Papa Francis, bir mafya üyesinin tanrı adını kullanarak günah işlediğini, gerçek Hristiyan olmadığını savundu. Papa, “Onurlarını koruyan insanlara değil, seven insanlara, hizmet eden insanlara ihtiyacımız var” diye konuştu.

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