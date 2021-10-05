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Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

05.10.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olmasından büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Papa Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

Papa, Fransa'da 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olması nedeniyle üzgün

Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız rahipler hakkında çıkan rapor konusunda bilgilendirilen Papa’nın, raporun içeriğini acıyla öğrendiği belirtildi.

Açıklamada, Papa'nın düşüncelerinin mağdurlarla olduğu kaydedildi. Ruhani liderin, bu hadiseleri bildirmelerinden ötürü mağdurların cesaretlerine ve Fransa Kilisesine minnettar olduğu ifade edildi.

ÖZÜR DİLEMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Papa Franciscus'un istismarlar nedeniyle mağdurlardan özür dilememesi dikkati çekti.

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edilmişti.

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını belirtmişti.

CİNSEL İSTİSMARLAR KİLİSEYİ SARSTI

Katolik Kilisesi, düzenli olarak cinsel istismar suçlamalarıyla anılıyor. Kilise'ye bağlı rahiplerin görevli olduğu çoğu ülkede patlayan skandallar, Papa'yı ve kurumu zor durumda bırakıyor.

Sauve, 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında pedofil rahip veya diğer Kilise görevlilerini saptadıklarını söyledi.

Belçika'daki Katolik Kilisesi hakkında 2020'de 59 cinsel taciz bildirimi yapıldığı, bu sayının önceki yıllarda yapılan bildirimlerden çok daha fazla olduğu açıklandı.

Polonya Katolik Kilisesi, 1958 ile 2020 yılları arasında 300 çocuğun din görevlileri tarafından istismar edildiğini açıklayarak özür dilemişti.

Almanya'daki bir raporda ise 1975 ile 2018 yılları arasında 314 küçük çocuğa, Köln Katolik Başpiskoposluğuna bağlı 202 rahip veya din adamı tarafından cinsel şiddet uygulandığı yönünde tespitte bulunuldu.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kilisenin cinsel taciz skandallarıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle Haziran 2021'de istifasını sunan Alman Kardinal Reinhard Marx'ın istifa talebini reddetti.

Papa Francesco istifaya cevap olarak yazdığı mektupta Marx'a cesareti ve "çarmıha gerilmekten korkmadığı" için teşekkür etti ancak istifa talebini reddetti. Papa, "Cevabım bu sevgili kardeşim. Senin de önerdiğin gibi (din adamlığını) sürdür, ama Münih ve Freising Başpiskoposu olarak" dedi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Papa Fransa
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