Papa ile aynı konutta kalan bir kişide koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgını Avrupa’da etkisini yeniden arttırırken, Katolik Hristiyanların merkezi Vatikan’da da korona vakaları artmaya devam ediyor. Vatikan tarafından bugün yapışan açıklamada, Papa Francis ile Santa Marta Konuk Evi’nde kalan 1 kişide Covid-19 tespit edildiği aktarıldı. Vatikan, hastalığa yakalanan kişinin kimliğini açıklamazken, virüs tespit edilen kişinin temaslı olduğu kişiler ile birlikte karantina altına alındığını ifade etti.

Vatikan’da şu ana kadar 27 kişide koronavirüs tespit edilirken, henüz virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Geçtiğimiz hafta ise Papa’yı korumakla görevli 4 İsviçreli muhafızda koronavirüs tespit edilmişti.

Öte yandan, Papa, gençken Arjantin’de yakalandığı bir hastalık nedeni ile akciğerlerinden biri alınması nedeni ile yüksek risk grubunda bulunurken, düzenli olarak Covid-19 testi yapılıyor.

İHA

