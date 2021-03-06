Papa Irak'ta Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile görüştü.

Yetkililer görüşmenin çok olumlu geçtiğini belirtirken, "bir arada yaşama ve diyalog" mesajları verildi.Irak ziyareti devam eden Papa Françesko bugün Şii lider Ayetullah Ali el Sistani ile Necef’te görüştü. Şii lider, Papa’ya “Irak’taki Hristiyanların diğer vatandaşlar gibi barış ve güvenlik içinde yaşaması ve anayasal haklarını kullanabilmesi gerektiğini” söyledi. Şii lider, ülkedeki Hristiyanları ve son yıllarda yaşanan olaylarda adaletsizliğin mağduru olanları korumanın, dini otoritelerin rolü olduğunu belirtti.

Tarihi buluşmada “Bir arada yaşama ve diyalog” mesajları verildi. Vatikan’dan yapılan açıklamaya göre Papa, el Sistani’ye “en zayıf durumda olan ve Irak’ın kanlı zamanlarında en çok zulme uğramış” kesimi savunduğu için teşekkür etti. 90 yaşında ve kıdemli bir din adamı olan Şii lider, nadir de olsa yaptığı politik müdahalelerle Irak’ın mevcut durumunu şekillendiren isimlerden biri.

Necef'teki dini yetkililerin “olumlu” geçtiğini belirttiği buluşma 40 dakika sürdü. Normalde ziyaretçilerini oturarak karşılayan el Sistani’nin Papa’yı kapıda karşıladığı kaydedildi. Bu, nadir görülen bir “ağırlama” olarak görülüyor.