Papa Köln Başpiskoposluğuna inceleme ekibi gönderiyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, aylardır devam eden cinsel istismar krizi ile ilgili olarak son noktayı koydu. Papa bu bağlamda, Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'yi denetlemek üzere Stockholm ve Rotterdam Psikoposlarını Köln'e gönderme kararı aldı. Köln Almanya’nın en büyük piskoposluk bölgesi.

Papa Françesko tarafından gönderilen ziyaretçiler olarak adlandırılan Stockholm Piskoposu Kardinal Anders Arborelius ve Rotterdam Piskoposu Johannes van den Hende Papa’dan aldıkları geniş yetkilerle Köln Başpiskoposluğu'nda cinsel istismar iddialarının ele alınışını inceleyecek.

Köln Başpiskoposluğu’ndan yapılan açıklamada, haziran ayının ilk yarısında yapılacağı belirtilen ziyaret sırasında Kardinal Rainer Maria Woelki'nin "muhtemel hatalarının" inceleneceği bildirildi. Ancak daha önce Köln'de görev yapan Hamburg Piskoposu Stefan Heße'nin ve açığa alınan piskopos yardımcıları Dominikus Schwaderlapp ve Ansgar Puff'un da ziyaretin odak noktalarında olacağı belirtildi.