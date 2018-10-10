Papa: Kürtaj yaptırmanın kiralık katil tutmaktan farkı yok

San Pietro Meydanı'ndaki kalabalığa hitap eden Papa, "Yaşamla ilgili çelişkili bir yaklaşım; başka bir değeri korumak için ana rahmindeki bir hayatın susturulmasına izin veriyor. Masum, savunmasız bir hayatı sona erdirmek nasıl insanî olabilir? Ne kadar küçük olursa olsun bir insanın canını almak doğru değil" dedi.
Bunun Papa'nın şimdiye kadar kürtaj konusunda yaptığı en ağır eleştiri olduğu belirtiliyor.
İtalya'daki kadın hakları grupları, aşırı sağcı siyasetçiler ve kürtaj karşıtı grupların çağrılarından sonra olası bir sınırlanma ya da tamamen yasaklamanın önüne geçmeye çalışıyor.
Aşırı sağcı Lig Partisi'nin elindeki Verona Belediyesi geçen hafta şehri, "yaşam hakkı taraftarı bir kent" olarak ilan etmiş ve "kürtajı önlemek ve anneliği özendirmek için" kürtaj karşıtı gruplara mali destek sağlama kararı almıştı.
Belediye ayrıca annelerin kimliklerini gizleyerek çocuklarını evlat vermesini sağlayacak bir girişim başlatmıştı.
Mayıs ayında onaylanan karar tasarısı, İtalya'da kürtajın yasallaştırılmasının 40'ıncı yıldönümünde Verona Belediye Meclisi'ne sunulmuştu.
Yasal olmasına rağmen, ülkedeki jinekologların yüzde 70'inin "ahlaki nedenlerle" kürtaj yapmayı reddettiği belirtiliyor.
Papa, 2013'te bu makama seçildiğinden bu yana kürtaj ve eşcinsellik gibi konularda ılımlı mesajlar veriyordu.
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