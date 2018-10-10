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Papa, kürtajı "kiralık katil kiralamaya" benzetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Papa Franciscus: - "Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak, doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir"

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, kürtajla ilgili, "Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." dedi.

Vatikan Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan kalabalığa hitap eden Papa, kürtaj konusuna değindi.

Yaşamın ilahi bir hediye olduğunu vurgulayan Papa, kürtajın, "başka hakları koruma adına" rahimde bulunan insanı yok etmeyi savunduğunu dile getirdi.

Papa, "Ama masum bir hayatı çiçeklenme döneminde yok eden bir eylem nasıl iyileştirici, medeni veya basitçe insani olabilir? Bir sorunu çözmek için ne kadar küçük olursa olsun bir insanı ortadan kaldırmak, doğru değildir. Bu, sorunu çözmek için katil kiralamak gibi bir şeydir." ifadelerini kullandı.

Para, güç ve başarı gibi şeylerin, insanları, yaşamı reddetmeleri için teşvik ettiğini kaydeden Papa, insanlara yaşamı küçümsememeleri çağrısında bulundu.

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