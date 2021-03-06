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Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi: 'Biz İbrahim'in torunlarız'

06.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Papa Nasiriye'deki antik Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi: 'Biz İbrahim'in torunlarız'

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretine, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentinde Kuran-ı Kerim dinledi. Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz” ifadelerini kullandı.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus, Irak ziyaretinin ikinci gününde Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Nasiriye vilayetindeki Ur kentindeki temaslarına devam ediyor.

Papa, burada Kuran- Kerim dinledi.Öte yandan, Müslüman ve Yahudi cemaati temsilcileriyle bir araya geldi. Papa’nın antik Ur kentinde hac merasimi yapması bekleniyor.

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''KARDEŞLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ''

Bununla birlikte katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Irak'ın Zikar vilayetindeki antik Ur kentinde birlik ve beraberlik mesajı verdi, "Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz" dedi.

Papa Franciscus, Ur kentinde Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılandı.
Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Irak’taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi: “Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız.”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez.” dedi.

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KORONAVİRÜS SALGININA DA DEĞİNDİ

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Papa Franciscus, bugün ilk olarak Necef’te Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmüştü.

(DHA-AA)

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