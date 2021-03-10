HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti! Türkiye'den çok sert tepki geldi

Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti! Türkiye'den çok sert tepki geldi

10.03.2021 08:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti! Türkiye'den çok sert tepki geldi

Katoliklerin ruhani lideri Papa'nın tarihi Irak ziyaretinin Erbil ayağında büyük bir skandalın yaşandığı ortaya çıktı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun da Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği görüldü. Dışişleri'nden de söz konusu skandalla ilgili çok sert bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye’nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

60484de45542811be4ef9fec

Papa figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye’nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne dahil edilerek sözde ‘Büyük Kürdistan’ propagandası yapıldı.

2021-03-07T073028Z_549975007_RC276M96HEJ0_RTRMADP_3_POPE-IRAQ

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak’a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşananlara çok sert tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku! Trafik kazasında ölümden dönen kadına hasar masrafı şoku!
Soruyu beğenmeyince öyle bir tepki verdi ki! Bu ilk vukuatı da değilSoruyu beğenmeyince öyle bir tepki verdi ki! Bu ilk vukuatı da değil
Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamıFelak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamı
Anahtar Kelimeler:
Papa Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler cuma gününe çevrildi: Erdoğan tek tek açıklayacak

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda etti! Şoke eden final sahnesi

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

Acı haber doğrulandı! Hayatını kaybetti

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

9 il daha 'Çok yüksek riskli' (Kırmızı renkli) grubuna geçebilir

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

Korkunç kazadan acı haberler geldi: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Dünyanın en iyi 500 üniversitesinde Türkiye'den tek üniversite var!

'En iyi 500' arasında Türkiye'den tek üniversite var!

Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Dehşet verici kaza kameraya yansıdı! Yaşlı çift havaya savruldu, kaza tartışmalara neden oldu

Çin’de dev gökdelende yangın: Alevler binayı sardı

Dev gökdelende büyük yangın!

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı!

Cezayir'e düşen göktaşın sırrı ortaya çıktı!

Son Dakika: Ermenistan ordusundan Paşinyan'a yeni istifa çağrısı

Ermenistan ordusundan Paşinyan'a yeni çağrı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.