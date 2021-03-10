Papa'nın Irak ziyaretinde harita rezaleti! Türkiye'den çok sert tepki geldi

IKBY İletişim Bakanlığı, ziyaretin anısına 6 adet hatıra pulu bastırdı. Barzani ailesi de bizzat pulların tanıtımını Papa'ya yaptı. Ancak pullardan birinde Türkiye’nin büyük tepkisini çekecek bir skandala imza atıldığı ortaya çıktı.

Papa figürünün yer aldığı pulun arka fonunda görülen haritaya, Türkiye’nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne dahil edilerek sözde ‘Büyük Kürdistan’ propagandası yapıldı.

Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, Papa’nın pazartesi sona eren ziyaretini Irak’a ve halkına yönelik bir sevgi gösterisi olarak nitelemişti.

DIŞİŞLERİ'NDEN ÇOK SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaşananlara çok sert tepki gösterildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."



