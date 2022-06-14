HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa: “Putin yanlısı değilim”

Papa: “Putin yanlısı değilim”

14.06.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolikler'in ruhani lideri Papa Francis Rus askerlerinin Ukrayna’daki acımasız eylemlerini kınarken, savaşın kışkırtılmış olabileceği yönündeki görüşlerinin ise kendisini “Putin yanlısı” yapmadığını söyledi.

Papa: “Putin yanlısı değilim”

Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'yı ve Rus askerlerini “acımasız, zalim ve vahşi eylemleri” nedeniyle eleştiren Papa, hayatta kalmak için savaşan "cesur" Ukraynalıları ise övdü.

Papa Francis, Cizvit medyasına verdiği demeçte ise, “durumun siyah ve beyaz olmadığını ve savaşın belki de kışkırtılmış olabileceğini” dile getirdi.

"Rus birliklerinin gaddarlığını, acımasızlığını kınarken, sorunların çözülmesi gerektiğini unutmamalıyız" diyen Papa, savaşı teşvik eden faktörler arasında silah endüstrisinin de bulunduğunu kaydetti.

Papa, "Ruslar her şeyin bir hafta içinde biteceğini düşündüler. Ancak yanlış hesap yaptılar. Cesur bir halkla, hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halkla karşılaştılar" dedi.

Francis ayrıca, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in askerlerini Ukrayna'ya göndermesinden birkaç ay önce, NATO'nun savaşa yol açabilecek şekilde "Rusya'nın kapılarına dayandığına" dair endişelerini dile getiren bir devlet başkanıyla görüştüğünü söyledi. Francis, görüştüğü devlet başkanının ismini ise açıklamadı.

"Belki de bir şekilde kışkırtılmış ya da engellenmemiş olan bu savaşın ardında yaşanan tüm dramı göremiyoruz" diyen Papa,
söylem olarak bunun kendisini "Putin yanlısı" yapmadığını belirtti ve "Hayır, (Putin yanlısı) değilim. Böyle bir şey söylemek basit ve yanlış olur" ifadesini kullandı.

Papa Francis geçen ay yaptığı açıklamada, Putin’le Moskova’ya giderek görüşmek istediğini ancak bir yanıt alamadığını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Scholz’un Kiev’e Gitme Kararı da eleştirileri durdurmadıScholz’un Kiev’e Gitme Kararı da eleştirileri durdurmadı
Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...Son dakika: Kritik illerdeki son anket sonucu paylaşıldı! 2018 seçimlerine göre büyük fark...
Acı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldiAcı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

SON DAKİKA: Benzine indirim mi geliyor? Akaryakıt fiyatları bu gece yarısı...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Polis merkezinde 20 kadını kamera önünde soyup...

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

İlginizi Çekebilir

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Renklendirmek istediler! “Davet edince her şey değişti”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Ukraynalı mülteci taklidi yaptı! Rus kadın sınır dışı edildi

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.