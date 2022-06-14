Papa: “Putin yanlısı değilim”

Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'yı ve Rus askerlerini “acımasız, zalim ve vahşi eylemleri” nedeniyle eleştiren Papa, hayatta kalmak için savaşan "cesur" Ukraynalıları ise övdü.

Papa Francis, Cizvit medyasına verdiği demeçte ise, “durumun siyah ve beyaz olmadığını ve savaşın belki de kışkırtılmış olabileceğini” dile getirdi.

"Rus birliklerinin gaddarlığını, acımasızlığını kınarken, sorunların çözülmesi gerektiğini unutmamalıyız" diyen Papa, savaşı teşvik eden faktörler arasında silah endüstrisinin de bulunduğunu kaydetti.

Papa, "Ruslar her şeyin bir hafta içinde biteceğini düşündüler. Ancak yanlış hesap yaptılar. Cesur bir halkla, hayatta kalma mücadelesi veren ve mücadele geçmişi olan bir halkla karşılaştılar" dedi.

Francis ayrıca, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in askerlerini Ukrayna'ya göndermesinden birkaç ay önce, NATO'nun savaşa yol açabilecek şekilde "Rusya'nın kapılarına dayandığına" dair endişelerini dile getiren bir devlet başkanıyla görüştüğünü söyledi. Francis, görüştüğü devlet başkanının ismini ise açıklamadı.

"Belki de bir şekilde kışkırtılmış ya da engellenmemiş olan bu savaşın ardında yaşanan tüm dramı göremiyoruz" diyen Papa,

söylem olarak bunun kendisini "Putin yanlısı" yapmadığını belirtti ve "Hayır, (Putin yanlısı) değilim. Böyle bir şey söylemek basit ve yanlış olur" ifadesini kullandı.

Papa Francis geçen ay yaptığı açıklamada, Putin’le Moskova’ya giderek görüşmek istediğini ancak bir yanıt alamadığını söylemişti.

