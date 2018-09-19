Papa: Seks, tanrının bir hediyesidir

Fransa'nın Grenoble-Vienne bölgesindeki kiliselerin genç cemaatini ağırlayan Papa, 16 yaşındaki bir gencin ''İnsan bedeninin kutsallığını bozan bir dünyada yönlerini nasıl bulacakları'' sorusuyla karşılaştı.

''Cinsellik, seks, tanrının bir hediyesidir. Tabu değildir'' karşılığını veren Francis, şöyle devam etti:

''Erkek ile kadın arasındaki aşkta tutku varsa seni yaşamını ebediyen vermeye iter. Ebediyen. Ve bunu bedenin ve ruhunla vermeye iter.''

'CİNSELLİĞİ YOLDAN ÇIKARMAYIN'

Ruhsal yaralanmalardan ya da zaaflardan ötürü insanların bazen cinselliklerini 'niyet edilen o çok güzel şekile uymayan yolda' kullandığını ifade eden Papa, bu insanların 'sevgiden koparılıp eğlence amacıyla nesneleştirilmiş cinselliğe' başvurduğundan söz etti.

PORNOGRAFİYE DE BİR ÇİFT LAF

Pornografiyi 'yalan sanayinin bir parçası' diye niteleyen Francis, gençlere 'kendi cinselliklerinin koruyucusu olmaları' ve 'kendilerini tüm yaşamlarının ayrılmaz parçası olacak o sevgiye hazırlamaları' telkininde bulundu.

Papa Francis'e göre, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının nedeni 'ruhsal yarıklar' ve 'varoluşsal boşluk'