Papa Şii Lider El Sistani ile Görüştü

İki dini lider arasındaki görüşme, İran destekli grupların Irak'a roketli saldırı düzenlemeleri olasılığı ve küresel Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan gergin bir süreçte gerçekleşti.

Necef'teki bir din görevlisi Associated Press'e yaptığı açıklamada, toplantının "tarihte emsali olmayan özel bir ziyaret olduğunu ve daha önceki hiçbir ziyarete eşdeğer olamayacağını söyledi.

Sık sık Şii milislerin saldırısına uğrayan Iraklı Hıristiyanlar, El Sistani'nin açıklamasının ve Francis'in birlikte yaşama mesajının, nüfusu Müslüman ağırlıklı olan ülkede hayatlarını kolaylaştıracağını umuyorlar.

Şii İslam'ın en önemli isimlerinden biri olan El Sistani, Irak'ta ve sınırları dışında hatırı sayılır bir etkiye sahip.

El Sistani, Hıristiyanlar’ın diğer Iraklılar’la aynı haklara sahip olduğunu ve barışçı bir yaşam sürmeleri gerektiğini söyledi.

El Sistani ile görüşmesinden sonra Francis, Ur antik kentinde bir dinlerarası toplantıya katıldı ve burada barış içinde bir arada yaşama mesajını yineledi.

Papa, "İnancın doğduğu bu yerden, atamız İbrahim’in topraklarından, Tanrı'nın merhametli olduğunu ve tanrıya en büyük küfrün kardeşlerimizden nefret ederek ismine saygısızlık etmek olduğunu teyit edelim" dedi.

Ur ovasının, Yahudilik, İslam ve Hristiyanlık’ın hürmet ettiği İbrahim peygamberin doğum yeri olduğuna inanılıyor.

Papa, Cumartesi günü ilerleyen saatlerde, Bağdat'taki Keldani Aziz Joseph Katedrali'nde ayine katılacak.

Francis, Irak'tan ayrılmadan önce Musul, Erbil ve Karakoş'u da ziyaret edecek.

Papa Pazar öğleden sonra Erbil stadyumunda bir açık hava ayini yönetecek. COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle katılım 10 bin kişiyle sınırlı olacak.

Irak'taki Hıristiyan varlığı dinin ilk yüzyıllarına kadar uzanıyor, ancak bugün bölgede sadece birkaç yüz bin Hıristiyan kaldı.

COVID-19 nedeniyle son 15 ayda ilk defa Vatikan’dan ayrılan Papa'nın Pazartesi sabahı Roma'ya dönmesi planlanıyor.

