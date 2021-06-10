Papa, taciz skandalları nedeniyle kiliseyi eleştiren kardinalin istifasını kabul etmedi

Papa Francesco ise bugün cevap olarak yazdığı mektupta Marx'a cesareti ve "çarmıha gerilmekten korkmadığı" için teşekkür etti ancak istifa talebini reddetti. Papa, "Cevabım bu sevgili kardeşim. Senin de önerdiğin gibi (din adamlığını) sürdür, ama Münih ve Freising Başpiskoposu olarak" dedi.

Kardinal Marx, başpiskoposluk görevinden istifa etmeye karar verdiğini ancak kiliseye bağlı bir din adamı olarak kalmayı istediğini yazmıştı.

Marx, kendisi hakkında cinsel taciz ya da tacizleri örtbas etme soruşturması olmamasına rağmen, "Kilise temsilcilerinin işlediği cinsel taciz felaketinin ortak sorumluluğunu üstlenmek" adına istifa kararı aldığını belirtmişti.

Almanya'nın Münih ve Freising Başpiskoposu olarak görev yapan Marx, 21 Mayıs'ta Papa'ya bir istifa mektubu yazmış ve kilise içindeki taciz vakalarını "felaket" diye nitelemişti.

Öte yandan Papa, cinsel istismar olayları ve "kilisenin bunlarla yüzleşme şeklinin bir felaket olarak tanımlanması" ve bir reforma ihtiyaç duyulduğu konusunda Marx'a katıldığını da söyledi. Papa mektubunda, "Bu suç karşısında kayıtsız kalamayız" diye yazdı.

Kardinal Marx da istifa mektubunda "kilisede değişiklik ve reform gerekiyor" demiş ancak bazı kilise temsilcilerinin "cinsel taciz bağlantılı kriz konusunda her türlü reforma ve yeniliğe karşı çıktıkları" eleştirisini yapmıştı.

Marx, cinsel taciz skandallarıyla yüzleşme konusunda "bireysel seviyede başarısızlıklar ve yönetimsel hatalar olduğu kadar, kurumsal ve sistematik bir başarısızlık olduğunu" da belirtmişti.

Katolik Kilisesi'nin en etkili pozisyonlarından biri olan Münih ve Freising Başpiskoposu Marx, aynı zamanda kilisenin önde gelen "yenilikçi" isimlerinden biri olarak tanınıyor.

42 yıldır rahiplik, 25 yıldır da piskoposluk yapan 67 yaşındaki Kardinal Marx, Katolik Kilisesi'nin Avrupa çapındaki en önemli pozisyonlarında görevler üstlenmişti.