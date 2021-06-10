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Papa, taciz skandalları nedeniyle kiliseyi eleştiren kardinalin istifasını kabul etmedi

10.06.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kilisenin cinsel taciz skandallarıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle istifasını sunan Alman Kardinal Reinhard Marx'ın istifa talebini reddetti.

Papa, taciz skandalları nedeniyle kiliseyi eleştiren kardinalin istifasını kabul etmedi

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, kilisenin cinsel taciz skandallarıyla mücadelede yetersiz kaldığı gerekçesiyle istifasını sunan Alman Kardinal Reinhard Marx'ın istifa talebini reddetti.

Almanya'nın Münih ve Freising Başpiskoposu olarak görev yapan Marx, 21 Mayıs'ta Papa'ya bir istifa mektubu yazmış ve kilise içindeki taciz vakalarını "felaket" diye nitelemişti.

Marx, kendisi hakkında cinsel taciz ya da tacizleri örtbas etme soruşturması olmamasına rağmen, "Kilise temsilcilerinin işlediği cinsel taciz felaketinin ortak sorumluluğunu üstlenmek" adına istifa kararı aldığını belirtmişti.

Kardinal Marx, başpiskoposluk görevinden istifa etmeye karar verdiğini ancak kiliseye bağlı bir din adamı olarak kalmayı istediğini yazmıştı.

Papa da "felaket" dedi, reform çağrısı yaptı

Papa Francesco ise bugün cevap olarak yazdığı mektupta Marx'a cesareti ve "çarmıha gerilmekten korkmadığı" için teşekkür etti ancak istifa talebini reddetti. Papa, "Cevabım bu sevgili kardeşim. Senin de önerdiğin gibi (din adamlığını) sürdür, ama Münih ve Freising Başpiskoposu olarak" dedi.

Öte yandan Papa, cinsel istismar olayları ve "kilisenin bunlarla yüzleşme şeklinin bir felaket olarak tanımlanması" ve bir reforma ihtiyaç duyulduğu konusunda Marx'a katıldığını da söyledi. Papa mektubunda, "Bu suç karşısında kayıtsız kalamayız" diye yazdı.

Kardinal Marx da istifa mektubunda "kilisede değişiklik ve reform gerekiyor" demiş ancak bazı kilise temsilcilerinin "cinsel taciz bağlantılı kriz konusunda her türlü reforma ve yeniliğe karşı çıktıkları" eleştirisini yapmıştı.

Marx, cinsel taciz skandallarıyla yüzleşme konusunda "bireysel seviyede başarısızlıklar ve yönetimsel hatalar olduğu kadar, kurumsal ve sistematik bir başarısızlık olduğunu" da belirtmişti.

Papa

Katolik Kilisesi'nin en etkili pozisyonlarından biri olan Münih ve Freising Başpiskoposu Marx, aynı zamanda kilisenin önde gelen "yenilikçi" isimlerinden biri olarak tanınıyor.

42 yıldır rahiplik, 25 yıldır da piskoposluk yapan 67 yaşındaki Kardinal Marx, Katolik Kilisesi'nin Avrupa çapındaki en önemli pozisyonlarında görevler üstlenmişti.

Marx 2014-2020 arasında Alman Piskoposlar Konferansı başkanı olarak Katolik Kilisesi'nin Almanya liderliğini yapmıştı. Bu dönemde Marx'ın yönetimindeki Alman Piskoposlar Konferansı'nın yaptırdığı bir araştırma, ülkede 1946-2014 yılları arasında 1670 din adamının 3677 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Marx'ın başpiskoposluk bölgesindeki cinsel taciz skandallarının ele alınış biçimiyle ilgili bir raporun da bu yaz yayımlanması bekleniyor.

Almanya'nın Köln Başpiskoposluğu bölgesindeki cinsel tacizlerle ilgili bir rapor da geçen Mart ayında yayımlanmıştı. Bu raporda da 1975-2018 yılları arasında, çoğu 14 yaş altındaki 300'den fazla kişinin taciz mağduru olduğu belirtiliyordu. Bu rapor üzerine Papa geçen ay kilise içinde soruşturma açılması talimatı vermiş ve Köln'e bir teftiş heyeti yollamıştı.

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