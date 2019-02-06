Papa tacizleri itiraf etti

Çok sayıda rahibenin tacize uğradığını açıklamasının ardından Papa Francis, rahiplerin çok sayıda rahibeyi seks kölesi olarak kullandığını itiraf etti.

Papa Francis, Katolik kilisesi rahiplerinin ve piskoposların rahibelere cinsel tacizlerinin halen süregelen bir problem olduğunu kabul ederek, bunun önüne geçmek için daha çok tedbir alınması gerektiğini söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinden uçakla Vatikan’a dönerken gazetecilerin sorularını cevaplayan Papa Francis, bazı rahibelerin seks kölesi olarak kullanıldığını itiraf etti. Bir gazetecinin geçen hafta Vatikan’ın aylık dergisinde kilisede rahibelerin taciz edildiği şeklindeki bir makalenin yer aldığını hatırlatması üzerine Papa Francis, “Bunu yapan rahiplerin, hatta piskoposların olduğu gerçek. Sizin de bunun farkında olmanız sebebiyle bunun halen devam ettiğini düşünüyorum. Bu konu üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Bu sebepten dolayı birçok rahibi açığa aldık” dedi.

Papa, “Daha çok şey yapmamız mı lazım. Evet. Bu konuda irade sahibi miyiz? Fakat biz halen yola girdik” dedi. Papa Francis, Benedict’in 2005 yılında papa seçildiği zaman kadınların seks kölesi olmasının temelini oluşturan dini ast üst düzenlemesini ilga ettiğini, o zaman kardinal olan Ratzinger’in kadınların cinsel tacize uğradığı bu düzeni soruşturmak istediğini ancak engellendiğini söyledi.

ABD’de tacize uğrayan kadınların (MeToo) #ben de kampanyasına son zamanlarda rahibeler de katıldı. Kadınlar Kilise Dünyası dergisinde, rahibelerin hamile rahibeleri çocuklarını aldırmaya zorladığı ya da rahibelerin doğurduğu çocukları tanımayı reddettikleri belirtilmişti. 500 bin rahibenin üyesi bulunduğu Uluslararası Union Superios General Derneği, üyelerine taciz olaylarını haber verme çağrısı yapmıştı. Papa Francis ise, İrlanda’da Knock’ta düzenlenen bir ayinde "Çocuk tacizi için Tanrı’nın affını diliyorum” demişti.



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