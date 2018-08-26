Papa: Tanrı'nın bu günahları affetmesi için yalvarıyorum

Papa Françesko, nüfusunun büyük çoğunluğu Katolik olan İrlanda'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününde, Katolik Kilisesi'ni sarsan çocuk istismarı skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu. Papa Françesko, Katolikler için kutsal yerlerden biri olarak kabul edilen Knock kasabasında Pazar günü bir konuşma gerçekleştirdi. Vatikan'ın aktardığı bilgilere göre, Papa'nın konuşmasını dinlemeye 45 bin kişi geldi.

Papa konuşmasında, "İstismara maruz kalan, masumiyetleri çalınan ya da annelerinin elinden alınan, terk edilen, acı dolu anıların yara izini taşıyan genç insanların hikâyeleri hepimizi sarsmak zorundadır" dedi. Papa,"Tanrı'nın bu günahları, skandalı ve Tanrı'nın ailesindeki diğer birçok kişinin hissettiği ihaneti affetmesi için yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında papazların çocuklara cinsel istismarda bulunmasını "açık bir yara" olarak nitelendiren Papa, "Bu açık yara bizi hakikat ve adalet arayışında sağlam ve kararlı olmaya itiyor" dedi.

İrlanda 1990'lı yıllarda başrolünde Katolik Kilisesi’nin bulunduğu bir istismar skandalıyla sarsılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda da ABD'nin Pensilvanya eyaletinde Katolik Kilisesi'nde geçmişte binden fazla çocuğun 300 papazın cinsel istismarına maruz kaldığı su yüzüne çıkmıştı.