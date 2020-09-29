Papa, Vatikan-Çin anlaşmasına karşı çıkan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüşmeyecek

Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan'ı kapsayan bir Avrupa turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yarın ve Perşembe günleri Roma ve Vatikan'da temaslarda bulunacak. Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco'nun, 3 Kasım'daki ABD seçimleri öncesine denk geldiği gerekçesiyle Pompeo ile görüşmeyeceği belirtiliyor.

Diplomatik teamüller, Devlet Başkanı statüsünde olan Papa'nın bir dışişleri bakanını kabul etmesini gerektirmese de daha önce benzer görüşmeler yapılmıştı. Papa Francesco da geçen yıl Ekim ayında Vatikan'ı ziyaret eden Mike Pompeo'yu kabul etmişti.

Vatikan'a yakın kaynaklar, Papa'nın bu kez ise ABD'de başkanlık seçimlerine kısa süre kala herhangi bir tarafı destekler gibi görünmemek için Pompeo ile görüşmeyeceğini söyledi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ziyaretinin, Vatikan'ı Çin ile ilişkileri nedeniyle eleştirmesinden kısa süre sonra gerçekleşmesine de dikkat çekiliyor.

Pompeo, ABD'de yayımlanan muhafazakar Katolik içerikli First Things dergisi için yazdığı makalesinde Vatikan'ın Çin ile yaptığı bir anlaşmayı eleştirmişti.