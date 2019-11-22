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Papa'ya yakın isme şok suçlama! Uluslararası yakalama emri talebi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 00:00 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a yakın isimlerden, cinsel tacizle suçlanan Arjantinli piskopos Gustavo Zanchetta için uluslararası yakalama emri çıkarılması talep edildi.

Papa'ya yakın isme şok suçlama! Uluslararası yakalama emri talebi

Arjantin'in Salta eyaletine bağlı Oran şehrinde Savcı Maria Soledad Filtrin, "iki kurbana sürekli cinsel tacizde bulunmakla" suçlanan eski Oran Piskoposu Zanchetta için uluslararası yakalama kararı çıkarılmasını istedi.

Savcı Filtrin Vatikan'da yaşayan Zanchetta'nın, arama ve e-postalara cevap vermemesi üzerine hakkında yasal işlem başlatılması durumunda, davanın gıyabında devam etmesi için de başvuruda bulundu.

'PSİKOPATİK, MANİPÜLATİF KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE SAHİP'

Filtrin, Zanchetta hakkında geçen temmuzda yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan psikiyatrik ve psikolojik uzman raporunu da talep etti.

Raporda Zanchetta'nın "psikopatik, manipülatif kişilik özelliklerine" sahip ve "empati duygusu gelişmemiş" bir kişi olarak tanımlandığı öğrenildi.

Zanchetta hakkındaki cinsel taciz suçlamaları, iki kişinin geçen şubatta, piskoposun Arjantin'de görev yaptığı 2016-2017 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunduğu yönündeki şikayetleriyle ortaya çıkmıştı. Zancchetta, 2017'de Papa tarafından Vatikan bünyesindeki önemli mali kuruluşlardan ve dünya çapında 5 binden fazla mülkün idaresini elinde bulunduran "Kutsal Makam Miras İdaresi'ne danışman olarak atanmıştı. (AA)

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Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus taciz yakalama emri

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