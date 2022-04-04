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Papa'dan Avrupa'ya çağrı: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelen göçmenlere de kapıları açın

04.04.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Avrupa'ya Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'in güneyinden gelen göçmenleri de kabul etme çağrısı yaptı.

Papa'dan Avrupa'ya çağrı: Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'den gelen göçmenlere de kapıları açın

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Avrupa ülkelerine, Ukraynalılara olduğu gibi Akdeniz'in güneyinden gelen göçmenleri de kabul etme çağrısı yaptı.

Hafta sonu Malta'yı ziyaret eden Papa buradaki bir göç merkezine de gitti. Göçmenlerle görüştü ve Akdeniz'de batan göçmen teknelerinde ölen insanlarla birlikte "medeniyet gemisinin de batma riski" yaşadığını söyledi.

Papa Francesco, Pazar akşamı Malta'dan İtalya'ya dönüş uçağındaki basın toplantısında da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin maruz kaldığı "suçlara" dikkat çekti.

"Göçmenler her zaman kabul edilmeli" diyen Papa, "Avrupa nasıl Ukraynalılara cömertçe kapılarını açıyorsa Akdeniz'den gelenlere de aynı şekilde kapıların açılması" çağrısı yaptı.

Malta'da ziyaret ettiği göç kabul merkezinde duyduklarının "korkunç" olduğunu söyleyen Papa, "Buraya ulaşanların çektikleri acılar, Libya'daki toplama kampları, bu insanların çile yolu (Via Crucis) suç gibi" dedi.

'**Mare Nostrum, Avrupa'nın en büyük mezarlığı olmasın**'

2013'te bu göreve seçilmesinden beri göçmenlerin kabul edilmesi mesajını sıklıkla tekrarlayan Papa Francesco, ilk seyahatini de İtalya'nın göç rotasındaki Lampedusa Adası'na yapmıştı.

Papa, bu hafta sonu Malta'da görüştüğü göçmenlere, 2013'teki bu Lampedusa gezisini hatırlatarak "Buraya sizlerin yüzlerini görmeye, gözlerinize bakmaya geldim. Lampedusa'ya gittiğimden beri sizleri hiç unutmadım. Hep kalbimde ve dualarımdasınız" dedi.

Papa, Afrika ve Ortadoğu'ya en yakın Avrupa kıyıları olmaları nedeniyle göç rotası üzerinde yer alan Malta, İtalya, İspanya gibi ülkelerin göçmenlerin dağılımı konusunda diğer kıta ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu da vurguladı.

"Umut arayışındaki çok sayıda kardeşimiz Afrika'dan Malta'ya ulaştı" diyen Papa, diğer Avrupa ülkelerinin bu soruna kayıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

Daha önce Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki göç merkezini ziyaretinde söylediklerini yineleyen Papa, "Mare Nostrum, Avrupa'nın en büyük mezarlığı haline gelmemeli" dedi.

Batan göçmen teknesinde 90 can kaybı

Papa'nın göç odaklı Malta ziyareti sürerken Akdeniz'de bir göçmen teknesinin battığı haberi geldi.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, Libya'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ve yaklaşık 100 kişiyi taşıyan bir teknenin Cumartesi günü battığını, yalnızca 4 kişinin kurtarılabildiğini açıkladı. Olayda 90'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar, Alegria 1 isimli bir ticari gemi tarafından kurtarılan 4 kişininse zorla Libya'ya geri götürüldüklerini belirtti.

Örgüt, Libya'nın göçmenler için güvenli bir liman olmadığını vurgulayarak "Bu insanların acil korumaya ve tedaviye ihtiyacı var. Kurtarılan kişiler, gözaltı, istismar ve kötü muameleyle karşı karşıya kalacakları bir yere geri götürülmemeli" dedi.

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Papa Rusya Ukrayna
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