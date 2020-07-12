HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa'dan Ayasofya tepkisi: Büyük acı duyuyorum

Papa'dan Ayasofya tepkisi: Büyük acı duyuyorum

12.07.2020 14:51 | Son Güncelleme

Ayasofya'nın camiye dönüştürülme kararını Papa Françesko "Büyük acı duyuyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Papa'dan Ayasofya tepkisi: Büyük acı duyuyorum

Dünya Kiliseler Konseyi de Erdoğan'a yazdığı açık mektupta kararı gözden geçirme ve geri alma çağrısı yaptı.Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı uluslararası düzeyde siyasi ve dini açıdan tepkiyle karşılanırken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'dan da konuyla ilgili beklenmedik bir tepki geldi.

Papa, Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'ndaki duası sırasında "Düşüncelerim İstanbul'a gidiyor. Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum" dedi.

Cuma günü Danıştay'ın Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararı imzalamıştı. Erdoğan, Cuma günü akşam saatlerinde yaptığı "Millete Sesleniş" konuşmasında da Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü kılınacağını açıklamıştı.

Dünya Kiliseler Konseyi'nden Erdoğan'a mektup

Kararı eleştiren Dünya Kiliseler Konseyi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mektup kuruluşun internet sayfasında yayınlandı.

Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Ioan Sauca, Cumartesi günü yayınlanan mektupta karardan "üzüntü ve endişe" duyduğunu ifade ederek, Ayasofya'nın "Bütün uluslar ve dinlerden insanları buluşturan, ilham veren, bir açıklık mekanı" olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın bugüne kadar Türkiye'nin "sekülerizme olan bağlılığının" ve "çatışmaları geçmişte bırakma isteğinin" bir sembolü olduğuna dikkat çeken Sauca, bu kararla "Türkiye'nin açıklığının olumlu bir işareti olan bu mekanın dışlama ve bölmeye işaret eden bir yere dönüştürüldüğünü" dile getirdi. Mektupta, Ayasofya'nın yine camiye dönüştürülmesi ile kaçınılmaz olarak "belirsizlik, güvensizlik ve şüphelerin" oluşacağı ifade edilerek, kararın dinler arası diyaloga sekte vuracağı görüşü dile getirildi.

Dünya Kiliseler Konseyi yetkilisi Sauca mektubunda, "Karşılıklı anlayışın, saygının ve diyaloğun ve işbirliğinin desteklenmesi ve eski düşmanlıkların yeşermesi ve bölünmeden kaçınılması için" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kararı tekrar gözden geçirme ve geri alma" çağrısı yaptı.

Yaklaşık 350 kilisenin üye olduğu Dünya Kiliseler Konseyi, 500 milyon civarında Hristiyan'ı çatısı altında bir araya getiriyor.

537 yılında Doğu Roma İmparatorluğu döneminde kilise olarak inşa edilen Ayasofya, Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453'te İstanbul'u ele geçirmesinin ardından, Padişah Fatih Sultan Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından 11 yıl sonra, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile cami statüsünden çıkarılarak müzeye dönüştürülen yapı, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

AFP,KNA,DW/JD,BÜ

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
ABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındıABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındı
Erken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisiErken ergenlik: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

'Cici anne' Ece Erken

'Cici anne' Ece Erken

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Son dakika! Papa'dan Ayasofya açıklaması: Çok acı verici

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya kararı sonrası Yunan Çözümü Partisi'nden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Japonya’daki ABD askeri üslerinde koronavirüs paniği

ABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındı

ABD Başkanı Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi

Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.