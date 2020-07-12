Papa'dan Ayasofya tepkisi: Büyük acı duyuyorum

Dünya Kiliseler Konseyi de Erdoğan'a yazdığı açık mektupta kararı gözden geçirme ve geri alma çağrısı yaptı.Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararı uluslararası düzeyde siyasi ve dini açıdan tepkiyle karşılanırken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko'dan da konuyla ilgili beklenmedik bir tepki geldi.

Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Ioan Sauca, Cumartesi günü yayınlanan mektupta karardan "üzüntü ve endişe" duyduğunu ifade ederek, Ayasofya'nın "Bütün uluslar ve dinlerden insanları buluşturan, ilham veren, bir açıklık mekanı" olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın bugüne kadar Türkiye'nin "sekülerizme olan bağlılığının" ve "çatışmaları geçmişte bırakma isteğinin" bir sembolü olduğuna dikkat çeken Sauca, bu kararla "Türkiye'nin açıklığının olumlu bir işareti olan bu mekanın dışlama ve bölmeye işaret eden bir yere dönüştürüldüğünü" dile getirdi. Mektupta, Ayasofya'nın yine camiye dönüştürülmesi ile kaçınılmaz olarak "belirsizlik, güvensizlik ve şüphelerin" oluşacağı ifade edilerek, kararın dinler arası diyaloga sekte vuracağı görüşü dile getirildi.

Dünya Kiliseler Konseyi yetkilisi Sauca mektubunda, "Karşılıklı anlayışın, saygının ve diyaloğun ve işbirliğinin desteklenmesi ve eski düşmanlıkların yeşermesi ve bölünmeden kaçınılması için" Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "kararı tekrar gözden geçirme ve geri alma" çağrısı yaptı.