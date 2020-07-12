Papa’dan Ayasofya Yorumu: “Acı Verici”

Papa Francis Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili olarak acı çektiğini belirtti. “Dualarım İstanbul’a gidiyor” diyen Papa,“Ayasofya’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Papa bu açıklamasını her hafta St. Peter’s Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında dile getirdi.

Dünya Kiliseler Birliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kararı değiştirme çağrısında bulunmuş, Fener Rum Patriği Bartolomeo da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını hayal kırıklığı olarak nitelemişti.

Yunanistan kararı kınamış, UNESCO da Ayasofya’nın Dünyas Mirası Listesi’ndeki statüsünü değerlendireceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz’da kılanacağını açıklamıştı.

Erdoğan yaklaşık 1500 yıl önce katedral olarak inşa edilen Ayasofya’nın Müslüman, Hristiyan ve yabancılara açık olacağını da kaydetmişti.

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı tarafından alındıktan sonra 1453 yılında camiye dönüştürülmüştü.

Ayasofya’nın 1934 yılında da müze olarak kullanılması kararlaştırılmıştı.

Danıştay ise 86 yıl sonra söz konusu kararın hukuksuz olduğuna karar vermiş ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’nın camiye dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

