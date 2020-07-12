HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Papa’dan Ayasofya Yorumu: “Acı Verici”

Papa’dan Ayasofya Yorumu: “Acı Verici”

12.07.2020 14:37 | Son Güncelleme

Papa Francis Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili olarak acı çektiğini belirtti. “Dualarım İstanbul’a gidiyor” diyen Papa,“Ayasofya’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadelerini kullandı

Papa’dan Ayasofya Yorumu: “Acı Verici”

Papa Francis Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararıyla ilgili olarak acı çektiğini belirtti. “Dualarım İstanbul’a gidiyor” diyen Papa,“Ayasofya’yı düşünüyorum ve çok acı çekiyorum” ifadelerini kullandı.

Papa bu açıklamasını her hafta St. Peter’s Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında dile getirdi.

Dünya Kiliseler Birliği de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kararı değiştirme çağrısında bulunmuş, Fener Rum Patriği Bartolomeo da Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi kararını hayal kırıklığı olarak nitelemişti.

Yunanistan kararı kınamış, UNESCO da Ayasofya’nın Dünyas Mirası Listesi’ndeki statüsünü değerlendireceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya’da ilk namazın 24 Temmuz’da kılanacağını açıklamıştı.

Erdoğan yaklaşık 1500 yıl önce katedral olarak inşa edilen Ayasofya’nın Müslüman, Hristiyan ve yabancılara açık olacağını da kaydetmişti.

Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı tarafından alındıktan sonra 1453 yılında camiye dönüştürülmüştü.

Ayasofya’nın 1934 yılında da müze olarak kullanılması kararlaştırılmıştı.

Danıştay ise 86 yıl sonra söz konusu kararın hukuksuz olduğuna karar vermiş ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya’nın camiye dönüştürüldüğünü açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
ABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındıABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındı
Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?Hibrit ne demek? Hibrit eğitim modeli nedir?

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

'Yok artık' dedirten olay! Bu mahalleye giriş parayla

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

İçişleri Bakanı Soylu'nun acı günü!

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Düğünde ayağından sokuldu, 1 saatte hayatını kaybetti

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

Kulisler hareketlendi: Erken seçim mi var?

'Cici anne' Ece Erken

'Cici anne' Ece Erken

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödenme tarihleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Son dakika! Papa'dan Ayasofya açıklaması: Çok acı verici

Papa'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya kararı sonrası Yunan Çözümü Partisi'nden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Yunan partiden skandal Atatürk talebi: Evini dönüştürelim

Japonya’daki ABD askeri üslerinde koronavirüs paniği

ABD'ye büyük şok! Askeri üsleri karantinaya alındı

ABD Başkanı Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi

Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

Trump'tan çarpıcı NATO itirafı: Eğer bu cevabı vermeseydim...

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 945'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.