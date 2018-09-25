Papa'dan cinsel taciz skandalları yorumu

TALLİNN (AA) - Papa Franciscus, Katolik Kilisesini sarsan cinsel taciz skandallarının inananları öfkelendirdiğini söyledi.
Baltık turunun sonunda Estonya'yı ziyaret eden Papa, Karli Lüteriyen Kilisesi'nde gençlere hitap etti.
Gençlerin, Katolik Kilisesinin onlara verecek bir şeyi olmadığı ve güncel sorunlarını anlamadığı görüşünü savunduğunu belirten Papa, "Gençler açıkça kınanmayan ekonomik ve cinsel taciz skandalları, hassasiyetleri ve yaşamlarını gerçekten takdir etme konusunda hazırlıksız olmamız ve onlara yüklediğimiz pasif rolden ötürü öfkeliler." ifadelerini kullandı.
Papa Franciscus, Katolik Kilisesinin bu şikayetlere şeffaf biçimde ve dürüstçe yanıt vermek istediğini bildirdi.
Son dönemde ABD, Şili ve Almanya'da Katolik din adamlarıyla ilgili cinsel taciz skandalları ortaya çıkmıştı.
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