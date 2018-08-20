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Papa’dan Katolik Alemine Taciz Skandallarıyla İlgili İlk Mektup

20.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

Birçok ülkede Katolik din adamlarının karıştığı cinsel taciz skandallarının ardından Papa Francis ilk kez bu konuda bir mektup yazdı ve bu tür skandallara bir daha asla izin verilmeyeceği vaadinde bulundu

Papa’dan Katolik Alemine Taciz Skandallarıyla İlgili İlk Mektup

Birçok ülkede Katolik din adamlarının karıştığı cinsel taciz skandallarının ardından Papa Francis, Katolikler’e bir mektupla hitap etti ve her birinden ‘ölüm kültürü’ diye adlandırdığı skandalların kökünün kazınmasına yardım etmelerini istedi.

Papa mektubunda tacizi ve bu tür suçların üzerinin örtülmesini önlemek için hiçbir çabadan kaçılmayacağı konusunda söz verdi.

Papa, “Biliyoruz ki bu yaralar asla kapanmayacak ve bu durum kötülükleri güçlü şekilde kınamamızı ve ölüm kültürünün kökünü kazımak için güçlerimizi birleştirmemizi gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Papa mektupta ayrıca Pennsylvania eyaleti mahkeme jürisinin tacizle ilgili raporuna da değindi. Birçok davanın geçmişte kaldığını söyleyen Papa, yine de “tacizin uzun süredir görmezden gelindiği ve susturulduğu açık” diye yazdı.

Vatikan’dan bir yetkili ilk kez bir Papa’nın tüm dünyadaki 1 milyar 200 milyon Katolik’e cinsel taciz konusunda bir mektupla seslendiğini söyledi. Bundan önce skandalla ilgili yazılan mektuplar piskoposlara ve belli ülkelerdeki Katoliklere hitap ediyordu.

Geçen hafta Pennsylvania eyaleti mahkeme jürisi, Katolik Kilisesi’ndeki cinsel tacize yönelik yapılan gelmiş geçmiş en büyük soruşturmanın bulgularını açıklamıştı. Rapor, Pennsylvania eyaletinde 301 rahibin geçmiş 70 yıl boyunca çocukları taciz ettiğini ortaya koymuştu.

Katolik kilisesi ABD’nin dışında Şili ve Avustralya’da da cinsel taciz skandallarıyla çalkalanıyor.

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