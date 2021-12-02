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Papa'dan Kıbrıs mesajı: Milliyetçi korku duvarları örmeyin

02.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Papa, Güney Kıbrıs ziyaretinin ilk gününde Ada'da birlik ve diyalog mesajı verdi.

Papa'dan Kıbrıs mesajı: Milliyetçi korku duvarları örmeyin

Kuzey Kıbrıs lideri Tatar ise Papa'nın sadece güneyi ziyaret etmesinden üzüntü duyduğunu belirterek kendisini Kuzey'e davet etti.Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, bugün başladığı Kıbrıs ziyaretinde Ada'da birlik ve barış mesajları verdi.

Ada'da on yıllardır oluşan "korkunç yaraların" iyileştirilmesi için diyalog çağrısı yapan Papa, "evlerine ve ibadethanelerine geri dönemeyen tüm insanların derin acısını paylaştığını" söyledi. Papa, "Barışınız için, tüm Ada'da barış için dua ediyorum… Anlaşmazlıkları uzlaştıran, kardeşliğin güzelliğini canlandıran barış yolunun işareti tek bir sözcüktür, o da diyalogdur" diye konuştu.

İki tarafı "güç gösterilerinden ziyade, jestlerin gücünü kullanarak umut yaratmaya" çağıran Papa, diyalog yolunda somut adımlar atılmasını istedi. Papa, Ada'daki deneyimlerin Avrupa'ya "insanlığa yaraşır bir gelecek inşa etme, ayrılıkları aşma, duvarları yıkma, hayal etme ve birlik için çalışma" konusunda hatırlatıcı olması gerektiğini kaydetti.

"Avrupa'da korku duvarları örmeyin"

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis ile görüşen Papa, Avrupa'da milliyetçi korku duvarları" örülmemesi uyarısı yaptı, Avrupa kıtasının uzlaşma ve birliğe ihtiyacı olduğunu vurguladı.

AB'de nüfusuna göre en fazla sığınmacıyı barındıran ülke konumundaki Güney Kıbrıs'ta sığınmacılar konusunda da mesajlar veren Papa, "Birbirimizi memnuniyetle karşılamamız, birbirimize uyum sağlamamız ve kardeşçe birlikte yürümemiz gerekir" dedi.

Uluslararası alanda Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınan AB üyesi Güney Kıbrıs Ada'nın üçte ikilik bölümünü kontrol ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınıyor.

Kuzey Kıbrıs'tan eleştiri ve davet

Kuzey Kıbrıs'tan ise sadece Ada'nın güneyini ziyaret eden Papa'ya eleştiri ve davet geldi. KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Papa'nın sadece Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek olmasından üzüntü duyduklarını belirterek "Kıbrıs’ta iki ayrı halk vardır ve Kıbrıs'ta sadece Hristiyan olan Rumlar değil, Müslüman olan Türkler de yaşamaktadır" dedi.

Tatar, Papa'nın 2014 yılındaki Türkiye ziyaretinde "tüm inananların eşit bir temelde muamele göreceği şekilde dinler arası diyaloğun artırılması” çağrısı yaptığını hatırlatarak "Kıbrıs Türk halkı da İslam dinine inandığı ve Müslüman olduğu için dışlanmaya ve ayırıma maruz kalmamalıdır" ifadesini kullandı.

Tatar, "Bu duygu ve düşüncelerle, saygı duyduğumuz Papa Francis’i en samimi duygularımla KKTC’yi de ziyaret etmeye davet ediyorum. Temennim ve beklentim Papa Francis'in davetimize olumlu yanıt vermesi ve sürekli olarak dile getirdiği şekilde tüm inananlara eşit temelde muamele göstermesidir" dedi.

Papa, beş günlük programı kapsamında Kıbrıs ziyaretinin ardından Cumartesi günü Yunanistan'a geçecek. 2013 yılında Papa olduktan sonraki 35'inci yurt dışı ziyaretini gerçekleştiren Françesko, Kıbrıs'ı ziyaret eden ikinci Papa oldu. 2010 yılında Papa 16'ncı Benedikt de Kıbrıs'ı ziyaret etmişti.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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