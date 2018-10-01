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Papa'dan "kiliselerdeki çocuk istismarı" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 19:37 | Son Güncelleme

Papa Franciscus: - "Bugün Kilise, şiddetli ve kendine ters düşen rüzgarlardan dolayı yıpranmış durumda, özellikle de bazı üyelerin işlediği vahim günahlardan dolayı"

VATİKAN (AA) - Papa Franciscus, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarının Katolik Kilisesi'ni yıprattığını söyledi.

Vatikan'da yaklaşık 100 Fransız papaza hitap eden Papa, çocuklara yönelik cinsel istismar skandallarına atıfla, kilisenin şiddetli rüzgarlardan yıprandığını söyledi.

Papa, "Bugün Kilise, şiddetli ve kendine ters düşen rüzgarlardan dolayı yıpranmış durumda, özellikle de bazı üyelerin işlediği vahim günahlardan dolayı." ifadesini kullandı.

Piskoposluk bölgelerinin yeniden organize edilmesi noktasında "Kilise'nin yaralarına" özen gösterilmesi gerektiği çağrısında bulunan Papa, bu yaralara bakmaya çekinmemek ve şikayet etmemek gerektiğini belirtti.
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- Katolik kiliselerindeki çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları

Katolik Kilisesi'nin, dünyanın birçok ülkesinde yüz binlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Katolik Kilisesi'ndeki yaygın çocuk istismarı hakkında 2014'te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, kendisine bağlı kiliselerin bulunduğu çok sayıda ülkede papazlar hakkındaki cinsel taciz iddialarının üstünü örterek on binlerce çocuğun istismara uğramasına göz yummakla suçlanmıştı.

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