Papa’dan Paskalya Bayramı’nda Ülkelere Aşı Çağrısı

Hristiyan dünyası bir kez daha Paskalya Bayramı’nı pandemi sebebiyle alınan önlemler gölgesinde kutladı. Papa Francis Paskalya sebebiyle yaptığı konuşmada aşı konusunda ülkelere ‘’sorumluluk ruhu’’ içinde hareket etme çağrısında bulundu.
Normalde Papa Francis’in geleneksel Paskalya konuşmasını Vatikan’da Stan Pietro Meydanı’na bakan balkondan yapması bekleniyordu. Ancak kalabalık grupların toplanmasını engellemek amacıyla Papa konuşmasını kapalı alanda okudu.
Papa geleneksel Paskalya mesajını kilisede yaklaşık 200 kişiye hitaben okudu. San Pietro Meydanı ise üç gün devam edecek olan sıkı kısıtlamaları uygulamak üzere görevde olan polis memurları haricinde boştu.
Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa’da devam eden çatışmalara dikkat çekti. Pandeminin dünya genelinde yoksulları ve en savunmasız kesimi en çok etkilediğini belirtti.
Pandemiyle mücadelede aşıları ‘’elzem bir araç’’ olarak niteleyen Papa Francis sağlık çalışanlarından övgüyle söz etti. Tüm uluslararası topluma aşıların dağıtımındaki gecikmeleri gidermek üzere küresel sorumluluk ruhu içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu. Yoksul ülkelere aşıların dağıtımının kolaylaştırılması çağrısı yaptı.
“Silahlı çatışmaların devam etmesi bir skandal”
Sık sık silahsızlanma ve nükleer silahların tamamen yasaklanması çağrısında bulunan Papa Francis, Dünyada hala çok fazla savaş ve şiddet var. Tanrı bu savaş zihniyetininin üstesinden gelmemize yardım etsin dedi.
Papa, “Başta aramızda en savunmasız olanlarımız olmak üzere herkesin yardıma ihtiyacı var ve herkesin gerekli bakıma erişme hakkı var. Pandemi hala yayılmaya devam ederken, sosyal ve ekonomik kriz özellikle yoksullar için ciddi şekilde etkili olmaya devam ediyor. Silahlı çatışmaların sona ermemiş olması ve askeri cephanelerin güçlendiriliyor olması skandal.” ifadelerini kullandı.
Papa Francis’in gündeminde darbe girişiminin ardından olayların tırmandığı Mynamar da vardı. Papa Myanmar’da demokrasiye destek vermek ve seslerini barışçı bir şekilde duyurmak konusunda kararlı olan gençlere destek verdi.
Ordunun 1 Şubat’taki darbesine karşı çıkanların düzenlediği protesto gösterilerinin sert şekilde bastırıldığı Myanmar’da göstericiler Paskalya Bayramı sebebiyle Pazar günü ellerinde boyalı yumurtalarla protesto gösterisi düzenledi.
Papa Francis on yılını geride bırakan Suriye iç savaşına da değinerek mültecileri kabul eden Lübnan ve Ürdün’e teşekkür etti.