Papa’dan Paskalya Bayramı’nda Ülkelere Aşı Çağrısı

Hristiyan dünyası bir kez daha Paskalya Bayramı’nı pandemi sebebiyle alınan önlemler gölgesinde kutladı. Papa Francis Paskalya sebebiyle yaptığı konuşmada aşı konusunda ülkelere ‘’sorumluluk ruhu’’ içinde hareket etme çağrısında bulundu.

Normalde Papa Francis’in geleneksel Paskalya konuşmasını Vatikan’da Stan Pietro Meydanı’na bakan balkondan yapması bekleniyordu. Ancak kalabalık grupların toplanmasını engellemek amacıyla Papa konuşmasını kapalı alanda okudu.

Papa geleneksel Paskalya mesajını kilisede yaklaşık 200 kişiye hitaben okudu. San Pietro Meydanı ise üç gün devam edecek olan sıkı kısıtlamaları uygulamak üzere görevde olan polis memurları haricinde boştu.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa’da devam eden çatışmalara dikkat çekti. Pandeminin dünya genelinde yoksulları ve en savunmasız kesimi en çok etkilediğini belirtti.

Pandemiyle mücadelede aşıları ‘’elzem bir araç’’ olarak niteleyen Papa Francis sağlık çalışanlarından övgüyle söz etti. Tüm uluslararası topluma aşıların dağıtımındaki gecikmeleri gidermek üzere küresel sorumluluk ruhu içinde hareket etmeleri çağrısında bulundu. Yoksul ülkelere aşıların dağıtımının kolaylaştırılması çağrısı yaptı.