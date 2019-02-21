Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı uyarısı

Papa konferansın basit kınama açıklamalarından ibaret kalamayacağı mesajı verdi.Papa Françesko, Katolik kilisesindeki çocuk istismar skandallarıyla ilgili olarak dünyanın dört bir yanındaki kilise temsilcilerinden somut adımlar atılması ve önlemler alınması talebinde bulundu.

İstismar skandallarının masaya yatırılacağı dört günlük özel konferansın açılışında konuşan Papa, dünyanın Kilise'den "somut ve etkili" önlemler beklediğini belirterek konferansın istismar vakalarının basitçe kınanmasından ibaret kalamayacağını vurguladı. Papa, "Ortak sorumluluk, Kilise'nin içindeki kötülüğün nasıl bertaraf edilebileceği konusunu dürüstçe istişare etmemizi gerektiriyor" diye konuştu.

Papa, konferansa katılan 190 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, kilisede görevli din adamlarının reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarını "şer" diye nitelendirerek Kilise'nin "adalet talep eden çocukların seslerine kulak vermek zorunda olduğunu" söyledi.

Papalık makamı tarafından düzenlenen konferansa, 110'u aşkın ülkenin piskoposluk temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar ve istismar mağdurları da katılıyor.