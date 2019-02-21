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Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı uyarısı

21.02.2019 17:05 | Son Güncelleme

Katolik kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalları, Vatikan'da düzenlenen dört günlük özel konferansta masaya yatırılıyor.

Papa konferansın basit kınama açıklamalarından ibaret kalamayacağı mesajı verdi.Papa Françesko, Katolik kilisesindeki çocuk istismar skandallarıyla ilgili olarak dünyanın dört bir yanındaki kilise temsilcilerinden somut adımlar atılması ve önlemler alınması talebinde bulundu.

İstismar skandallarının masaya yatırılacağı dört günlük özel konferansın açılışında konuşan Papa, dünyanın Kilise'den "somut ve etkili" önlemler beklediğini belirterek konferansın istismar vakalarının basitçe kınanmasından ibaret kalamayacağını vurguladı. Papa, "Ortak sorumluluk, Kilise'nin içindeki kötülüğün nasıl bertaraf edilebileceği konusunu dürüstçe istişare etmemizi gerektiriyor" diye konuştu.

Papa, konferansa katılan 190 kişiye hitaben yaptığı konuşmada, kilisede görevli din adamlarının reşit olmayanlara yönelik cinsel istismarını "şer" diye nitelendirerek Kilise'nin "adalet talep eden çocukların seslerine kulak vermek zorunda olduğunu" söyledi.

Papalık makamı tarafından düzenlenen konferansa, 110'u aşkın ülkenin piskoposluk temsilcilerinin yanı sıra uzmanlar ve istismar mağdurları da katılıyor.

Dünyanın dört bir yanında Katolik kilisesi bünyesinde patlak veren istismar skandalları Kilise'nin imajına darbe indirmiş, özellikle Batılı ülkelerde Kilise önemli ölçüde üye kaybına uğramıştı.

"Halkla aramızda derin yaralar açıldı"

Filipinler'den Manila Başpiskoposu Kardinal Luis Antonio Tagle, kilise temsilcilerinin cinsel şiddet konusunda yeterli sorumluluk bilincini gösteremediği eleştirisinde bulunarak "Failleri ve kurumu korumak adına suçlamaların reddi ve skandalı örtbas etme çabaları halkımızı incitmiştir" dedi. Konuşması sırasında gözyaşlarını tutamayan Kardinal, "Geçmişte takınılan tavır, Piskoposlarla, hizmet etmeleri gerekenler arasındaki ilişkilerde derin yaralar açmıştır" dedi.

Alman hükümetinin çocuklara yönelik cinsel istismar konusundaki özel temsilcisi Johannes-Wilhelm Rörig ise konferans öncesinde yaptığı açıklamada Kilise'ye mağdurlarla daha fazla ilgilenmesi çağrısı yaparak "Mağdurlara şimdiye kadar ödenen ortalama 5 bin euroluk meblağ, genç kız ve erkek çocukların Katolik din adamları ve kilise personeli nedeniyle çektiği acı karşısında şüphesiz uygun bir karşılık değil" diye konuştu.

epd,AFP/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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