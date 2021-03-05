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Papa'dan tarihi Irak ziyaretinde çağrı

05.03.2021 23:24 | Son Güncelleme:
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Papa'dan tarihi Irak ziyaretinde çağrı

Papa Françesko, Irak'a gerçekleştirdiği ilk ziyarette "şiddet ve aşırılıkçılığın son bulması" için çağrıda bulundu.

Bu, aynı zamanda Papa'nın pandemi dönemindeki ilk yurt dışı ziyareti.Papa Françesko'nun dört günlük Irak ziyareti başladı.

Pandemi döneminde ilk kez Vatikan dışına çıkan 84 yaşındaki Papa'yı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi karşıladı. Papa ardından Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi. Papa Françesko'ya ziyaret için resmi daveti 2019 yılında Irak Cumhurbaşkanı Salih göndermişti.

Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı konuşmada, "Şiddet ve aşırılıkçılık eylemleri, ihtilaflar ve hoşgörüsüzlük son bulsun!" temennisinde bulundu.

Iraklı siyasetçilere de tüm vatandaşlara eşit haklar sağlamaları ve yolsuzlukla mücadele etmeleri için çağrıda bulunan Katoliklerin ruhani lideri, "Hiçbir vatandaşın ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesine izin vermeyin" dedi.

Papa'nın, korona önlemleri kapsamında Irak ziyareti boyunca kalabalıklar içine girmeyeceği açıklandı.

Koronavirüs aşısı yaptırmış olan Papa'nın Bağdat'ta Iraklı yetkililer ve dini lider ya da görevlilerle konuşurken maskesini indirdiği görüldü. Papa, Irak ziyaretinden önce yaptığı açıklamada, "Talimatları uygulamaya çalışacağım ve kimseyle tokalaşmayacağım. Ama çok uzak da durmak istemiyorum" demişti.

DW,AFP,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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