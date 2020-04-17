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Papa’dan uyarı: İnsansız ayinler tehlikeli

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 17:50 | Son Güncelleme

Papa Françesko, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle cemaatin katılımı olmaksızın internet üzerinden yapılan ayinlerin "tehlikeli" olduğunu söyledi.

Papa’dan uyarı: İnsansız ayinler tehlikeli

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, insanların katılımı olmaksızın düzenlenen ayinleri "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Cuma sabahı internet üzerinden yayınlanan hitabında Papa, yalnızca sanal olarak medya vasıtasıyla iletişim kurmanın Kilise’nin gerçek ideallerine uymadığını vurguladı. Françesko, "Cemaatsiz bir yakınlık, ekmeksiz, kilisesiz, halksız, dinsel törensiz bir yakınlık tehlikelidir" diye konuştu.

Yeni tür koronavirüs salgını nedeniyle getirilen ayin yasaklarının bir güvenlik önlemi olduğunu kaydeden Papa, içerisinde bulunulan durumun olağanüstü şartlardan kaynaklandığını belirtti. Françesko, "Kilise'nin ideali daima halk ve dini törenlerledir" dedi. Françesko, bir piskoposun kendisine, Katolik Kilisesi'nin "virüs kapmaması" için dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulunduğunu söyledi.

Papa geçen hafta Paskalya'yı Vatikan’daki Aziz Petrus Bazilikası’nda içerisi neredeyse bomboş iken kutlamıştı. Katoliklerin lideri Françesko'nun genel hitapları da geleneksel mekanı Aziz Petrus Meydanı’nda değil, internet üzerinden düzenleniyor.

dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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