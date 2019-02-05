Papa'dan Venezuela için arabuluculuk rolüne yeşil ışık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mektup gönderdiği Papa Françesko, bu konuya ilişkin açıklamada bulundu. Maduro, İtalyan Sky TG24 kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu mektupta Papa'dan Venezuela'da "diyaloğu güçlendirecek ve kolaylaştıracak bir süreç için yardım istediğini" söylemişti.

Abu Dabi'ye yaptığı seyahatten dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Papa, Venezuela liderinin gönderdiği mektubu henüz okumadığını belirtti ancak Maduro'nun açıklamalarının ardından gündeme gelen arabuluculuk rolüne yeşil ışık yaktı.

Papa, Vatikan'ın arabuluculuk rolünü üstlenme ihtimalinin bulunup bulunmadığı yönündeki soru üzerine, "Mektubu okuyup ne yapılabileceğine bakacağım. Ancak ön koşul, her iki tarafın da böyle bir talepte bulunması. Biz hazırız" yanıtını verdi.

Ancak resmi arabuluculuğun diplomasideki son aşama olduğunu belirten Papa, Vatikan ve uluslararası toplumun diğer üyelerinin daha önce atması gereken adımlar bulunduğunu söyledi. Papa, söz konusu adımlar içinde "tarafları birbirine yakınlaştırmaya ve diyalog süreci başlatmaya" yönelik çabalar olduğunu sözlerine ekledi.