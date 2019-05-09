HABER

Papağan Alex ile tatil fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 11:16 | Son Güncelleme

ANTALYA'da hava sıcaklığının 22 dereceyi bulmasıyla su parkını dolduran turistler 'Alex' adlı papağanla hatıra fotoğrafı çektirerek anı unutulmaz yapıyor.

Papağan Alex ile tatil fotoğrafı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da hava sıcaklığının 22 dereceyi bulmasıyla su parkını dolduran turistler 'Alex' adlı papağanla hatıra fotoğrafı çektirerek anı unutulmaz yapıyor.
Aqualand Su Parkı'nın maskotu 30 yaşındaki papağan Alex, rengarenk tüylerinin yanısıra, cana yakınlığıyla dikkat çekiyor. Kimi zaman bir çocuğun, kimi zaman bir kadının kolunda objektife poz veren Alex, su parkının fotoğraf stüdyosunda yaşıyor. Alex, günün belli saatlerinde fotoğraf gezisine çıkarılıyor. Kendisi için hazırlanan gezi çubuğunun üzerinde parkı dolaşan Alex, isteyenlerin omzuna veya koluna konarak poz veriyor. Alex'in 'Ara Macao' cinsi bir papağan olduğunu belirten Aqualand Su Parkı Genel Müdürü Burhan Gümüşoğlu, “Papağan uzun zamandır bünyemizde hizmet veren fotoğraf stüdyosunun bir üyesi. Günün belli saatlerinde su parkının içinde turistlerle fotoğraf çektirir. Geri kalan zamanlarda da çekirdek çitler, yemek yer, dinlenir. Bizim maskotumuz" dedi.
FOTOĞRAFLI

Papağan Alex ile tatil fotoğrafıPapağan Alex ile tatil fotoğrafıPapağan Alex ile tatil fotoğrafıPapağan Alex ile tatil fotoğrafı

PARTNERRamazan'da buraya akın ettilerRamazan'da buraya akın ettiler
Ürettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyorÜrettiği eyerleri Dubai'ye ihraç ediyor
Prof. Dr. Altun: Süs balığı besleyeceksek yaşam hakkına saygı duymalıyızProf. Dr. Altun: Süs balığı besleyeceksek yaşam hakkına saygı duymalıyız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

ABD'den İstanbul seçimleri açıklaması

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla avlıyorlar! Kilosu 45 TL

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya uygulamasında gül uzatılan kadın sürücü şoke oldu

Yaya yolunda şaşırtan anlar!

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Tavukların sultanı Türkiye tescili alacak

Teröristlerin dağa eleman kazandırma şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Teröristlerin şifresi: Maça hazır olanlar var mı?

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 1.9 ton inci kefali ele geçirildi

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu: Türkiye hâlâ bir demokrasi ancak mücadele ve çalışma gerektiriyor

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu!

Müjdat Gezen'e havalimanında şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.