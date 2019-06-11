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Papağan 'Ciguli', komşunun balkonuna kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 18:26 | Son Güncelleme

BURSA'nın iznik ilçesinde, evden kaçarak başka bir evin balkonuna giren 'Ciguli' adındaki papağan için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Mehmet BULDU/İznik,(Bursa),(DHA)-BURSA'nın iznik ilçesinde, evden kaçarak başka bir evin balkonuna giren 'Ciguli' adındaki papağan için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Papağan, ekiplerin bir saatlik çabasına rağmen yakalanamadı.

Bursa'nın İznik ilçesi Beyler Mahallesi'nde Uslu Er'in, sultan cinsi 'Ciguli' ismindeki papağanı, evden kaçıp, kimsenin bulunmadığı bir evin balkonuna girdi. Uslu Er, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla balkona çıktı. Polis de olay yerine gelerek,

itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. Ancak bir saat süren çalışmalar rağmen papağan yakalanamadı.

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