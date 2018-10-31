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Papağan yavrusu "Efe"nin kırık ayağı ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ayağındaki kırık, implant takılarak tedavi edilen "Efe" adlı 40 günlük papağan artık basabiliyor - Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen: - "Belirli periyotlarda kontrol edeceğiz, iyileşmeyi gördüğümüz andan itibaren uyguladığımız implantları çıkaracağız"

SİVAS (AA) - Tokat'ta yaşayan bir esnafın ayağı kırılan 40 günlük "Efe" adlı papağanı, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Tokat'ta esnaflık yapan Halil Seçkin, "Afrika" papağanı olarak adlandırılan, 40 günlük Jako papağanının yere basamadığını gördü. Papağanı veteriner hekime muayeneye götüren ve ayağında kırık olduğunu öğrenen Seçkin, hayvanı öneri üzerine Cumhuriyet Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne getirdi.

Hayvan Hastanesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İlker Şen tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen papağan yavrusu, ameliyata alındı.

Yaklaşık bir saat süren ameliyatta "Efe", anestezi yardımıyla uyutuldu ve kırık bölgesine metal parçalar yerleştirildi.

Ameliyat sonrası hemen ayılan ve basmaya başlayan "Efe", sahibine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Daha 40 günlük olduğu için yaş ağaç kırığı denilen kırık vardı. Kırık uçlar birbirinden ayrılmamıştı ama düzeltilmesi gerekiyordu. Bize başvurdular ve bugüne randevu verdik. Operasyona aldık, yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından uyandırdık ve sahiplerine teslim ettik. Ameliyatta dışarıdan 'tie in-external' dediğimiz bir yöntemi kullanarak daha çabuk basmasını sağlamayı amaçladık. Belirli periyotlarda kontrol edeceğiz, iyileşmeyi gördüğümüz andan itibaren uyguladığımız implantları çıkaracağız. Yaklaşık bir ay sonra da tam olarak iyileşmesini bekliyoruz."

Papağanın sahibi Halil Seçkin de "Ayağında kırık oluşunca İlker hocamı tavsiye ettiler. Sivas'a geldik, röntgeni çekildi, ameliyata alındı, papağanımız uyandı, kendine geldi. İnşallah kısa zamanda toparlar." dedi.

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