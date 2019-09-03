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Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi.

Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

Aydın’ın Didim ilçesinde faaliyet gösteren bir alkollü mekanda evcilleştirilmiş bir papağana alkollü içecek içirilmesiyle ilgili sosyal medyaya düşen görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.
Görüntülerde sahibinin elinde duran papağana, bir başka kişi tarafından alkollü içecek içirildi. Papağanın bu durumu, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntünün sosyal medyaya düşmesinin ardından hayvanseverlerin tepkisi sert olurken, olayın meydana geldiği işletme de konuyla ilgili olarak sosyal medya platformundan açıklama yaptı.
Söz konusu işletmenin açıklamasında “Sosyal medya üzerinde konu olan papağana alkol içirme ile alakalı işletmemizin hiçbir alakası yoktur. Papağan müşterimizin evcil hayvanıdır. İşletmemiz tamamen sokak hayvanı dostudur. Beach clubımıza misafirlerimizin evcil hayvanları ile girmesinde bir sakınca görmüyoruz. Konu olan papağana işkence görüntülerinde papağanın sahibi olan şahısları kolluk kuvvetlerine teslim edip, haklarında suç duyurusunda bulunup, papağanın ellerinden alınması için bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Bu olayın takipçisi olacağımızı ve hayvana yapılan işkencenin üzüntüsü içerisinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu olayı işletmemize mal etmek isteyen art niyetli insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız” ifadelerine yer verildi.
Didimli hayvanseverler ise sosyal medya platformlarında olaya tepki gösterip, yetkililerin bu duruma çare bulup, papağana el konulması çağrısında bulundular.
Öte yandan, işletme sahiplerinin suç duyurusuna bulunulmasından dolayı polis tarafından şahıslar hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

Papağana alkol verdiler, hayvanseverler tepki gösterdi

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