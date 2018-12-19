Papağana işkence yapan Murat Özdemir'den tepki çekecek yeni görüntüler

İSTANBUL,(DHA)-SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından, "Murat Özdemir papağanı asıyor" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir'in, "Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim" dediği görülüyor.

