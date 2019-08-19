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Papağanı 'Baba'yı ilanlarla arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:19 | Son Güncelleme

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iş yerinde baktığı 'Baba' isimli papağın kaybolan hayvansever Murat Sinan Bozkurt, kayıp ilanları ve sosyal hesaplarında yaptığı yayınlarla hayvanını arıyor.

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, iş yerinde baktığı 'Baba' isimli papağın kaybolan hayvansever Murat Sinan Bozkurt, kayıp ilanları ve sosyal hesaplarında yaptığı yayınlarla hayvanını arıyor. Bozkurt, Baba'yı bulup getirenlerin halılarını ve aracını yıkayarak, ödüllendireceğini söyledi. İlçeye bağlı Hacıali Öztürk Mahallesi’nde oturan Murat Sinan Bozkurt, Muğla'nın Fethiye ilçesinden 5 yıl önce getirdiği papağana 'Baba' adını verdi. Bozkurt'un, halı ve oto yıkama yaptığı iş yerindeki kafeste beslediği papağanı Kurban Bayram arifesi olan 10 Ağustos'ta kayboldu. Çevrede yaptığı aramaları sonuç vermeyen Murat Sinan Bozkurt, Baba'yı bulmak için sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu, üzerinde fotoğrafı ve cep telefonu numarasını yazılı ilanları sokaklara astı. Baba'yı bulması için ilçe halkından yardım isteyen Murat Sinan Bozkurt, "Baba ailemizin ve mahallemizin maskotuydu, bizlerden biri gibi oldu. Ailemizin bireyi, çocuklarımızdan farkı yoktu. Mahallede herkes tanır, en büyük zevki ıslık çalmaktı. Kafasının kaşıtmaktan hoşlanırdı. İsmine çok duyarlı 'Baba', dediğimiz zaman ıslık çalardı. Kafesinin kapısı sürekli açıktı. Kendisi çıkıp kafes üzerinde ve çevrede oynar geri de girerdi. Yolda geçenleri gördüğünde ıslık çalardı. Çok akıllı olduğu için kafes içinde sürekli tutmazdık. Bayram arifesinde kayboldu. O günden bugüne arıyoruz. Buralarda olsa ıslık çalar mutlaka gelirdi. Islık sesi duyduğumuzda Baba mı geldi diye bakıyoruz ama ne yazık ki yok. Bulup getirene işimiz gereği evlerinin halılarını evden alıp yıkayıp evlerine teslimin yanında var ise arabalarını yıkayarak ödüllendireceğim" dedi. Murat Sinan Bozkurt'un 10 yaşındaki kızı Zeynep Bozkurt ise "Evde tek arkadaşımdı, lütfen papağanımızı bulan ve görenler bilgi versin" dedi.

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