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Papağanın köpek taklidi sosyal medyayı salladı

İLGİNÇ HABERLER  | 17.08.2018 23:22 | Son Güncelleme

Papağan ve köpeğin videosu sosyal medyada ilgi gördü.

Görüntüdeki papağan, köpeğin yanına gelerek havlama taklidini yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
papağan köpek sosyal medya

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