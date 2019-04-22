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Papağanını bulana bin lira ödül verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 13:03 | Son Güncelleme

Mersin’de hava almak için evden çıkardığı papağanı omzundan uçarak 10 gün önce kaybolan hayvansever Nilüfer Harput, ’Kakadu’ cinsi papağanını bulana bin lira ödül verecek.Merkez Toroslar ilçesindeki evinden 13 Nisan tarihinde hava almak için çıkardığı 4 yaşındaki ’Çilek’ isimli papağanı, bir anda omzundan uçarak kaybolan Harput, hayvanını bulmak için civarda aramadık yer bırakmadı.

Papağanını bulana bin lira ödül verecek

Mersin’de hava almak için evden çıkardığı papağanı omzundan uçarak 10 gün önce kaybolan hayvansever Nilüfer Harput, ’Kakadu’ cinsi papağanını bulana bin lira ödül verecek.
Merkez Toroslar ilçesindeki evinden 13 Nisan tarihinde hava almak için çıkardığı 4 yaşındaki ’Çilek’ isimli papağanı, bir anda omzundan uçarak kaybolan Harput, hayvanını bulmak için civarda aramadık yer bırakmadı. Kendi çabalarıyla papağanını bulamayacağını anlayan Harput, hem el ilanıyla hem de sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunarak kuşunu bulana bin lira ödül vereceğini duyurdu.
"Bana ’aşkım’ derdi"
Papağanını 3 yıl önce henüz 1 yaşında iken satın aldığını anlatan Harput, "Çilek, aileden biri gibi olmuştu. İşten eve geldiğimde yanına gidinceye kadar öter, yanına gidince de bana ’aşkım’ derdi. Keyfi yerinde olduğunda sürekli ıslık çalardı" dedi.
Papağanı kaybolduğu için çok üzgün olduğunu, günlerdir ağladığını ifade eden Harput, "Şu an onun sesini bile çok özlüyorum. Onun için endişeliyim. Çünkü dış ortama çok alışık değil. Kendi başının çaresine bakabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden vicdan azabı da çekiyorum. Bulana, yerini bildirene bin lira ödül vereceğim" diye konuştu.

Papağanını bulana bin lira ödül verecek

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