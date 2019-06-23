HABER

Papağanıyla oy vermeye gitti!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.06.2019 17:41 | Son Güncelleme

İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri ilginç görüntülere sahne oluyor. Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan isimli vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullandı.

Papağanıyla oy vermeye gitti!

Esenyurt’ta 44 yaşındaki Nazım Cihan isimli vatandaş, oy kullanmaya Osmanlı dönemi kıyafetleri arasında papağanı Paşa ile birlikte geldi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında Esenyurt Ekrem İnce Ortaokulunda 2373 numaralı sandığa giden Cihan, papağanıyla birlikte oy kullanacağı kabine girdi. Oy mühürleme işleminin ardından zarfı sandığa 'Paşa' attı. Nazım Cihan, papağanına olan sevgisini dile getirerek, "Papağanım da uzun süredir benimle yaşıyor. Bu demokratik hakkımı onunla beraber kullanmak istedim. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun” diye konuştu.

AW736518_06

Oy verme işlemi sırasında sandık görevlilerinin de ilgisini çeken "Paşa" ilgi odağı oldu. Oy verme işleminin ardından vatandaşlar, Nazım Cihan ve ‘Paşa’ ile okulun bahçesinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

AW736518_04

AW736518_01

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Nikahtan önce sandığa gittilerNikahtan önce sandığa gittiler
İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadıİstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı
Anahtar Kelimeler:
yerel seçim 2019 23 haziran

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

İmamoğlu paylaşımları olay oldu!

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

Çok kızdı: Bir de profilinde Bakara suresi var...

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

İstanbul'da kim önde? ORC son anket çalışmasını yayımladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi!

Diğer Haberler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Her şey çok güzel olacak

Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik açıklama

Nikahtan önce sandığa gittiler

Nikahtan önce sandığa gittiler

İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı

İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı

Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldiler

Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldiler

MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek

MHP Lideri Bahçeli, sonuçları genel merkezde takip edecek

Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti

Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.