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Papağanlara sulu serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Düden Park'ı ziyaret eden turistler, buradaki 3 papağana ilgi gösteriyor.

Papağanlara sulu serinlik

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki Düden Park'ı ziyaret eden turistler, buradaki 3 papağana ilgi gösteriyor. Sıcaktan bunalan papağanlar suyla serinletiliyor.
Park içinde şelale manzarasının hemen yanına kurulan seyyar fotoğraf standında çalışan fotoğrafçıların omuzlarında dolaşarak turistlerle fotoğrafları çekilen papağanlar, suyla serinletiliyor. Üç papağanın bulunduğu fotoğraf standında gün boyunca turistlerin omzunda ve kollarında objektiflere poz veren papağanlar, şelale manzarasına renkli detay olarak hafızalarda kalıyor. Turist turlarının olmadığı zamanlarda ise papağanların bakımıyla fotoğrafçılar ilgileniyor. Ellerindeki su şişeleriyle papağanları ıslatarak serinleten fotoğrafçılar, mesai arkadaşlarını çekirdek ve meyveyle besliyor.

FOTOĞRAFLI

Papağanlara sulu serinlikPapağanlara sulu serinlikPapağanlara sulu serinlik

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