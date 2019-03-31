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Papağanlarıyla oy kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:14 | Son Güncelleme

Denizli'de bir kişi papağanlarıyla sandığa gelerek oyunu kullandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı.

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kıvılcım, "Cafer" ve "Alex" isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokuluna geldi.

Kıvılcım, 2259 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.

Papağanları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kıvılcım, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemini renklendirmeye çalıştığını söyledi.

Evde bakımını üstlendiği papağanlarıyla her yere birlikte gittiğini anlatan Kıvılcım, "Amacım ortalığı şenlendirmek. Oy verme ortamının daha eğlenceli hale gelmesini istedim." diye konuştu.

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Oy papağan Sandık yerel seçim

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