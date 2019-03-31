Papağanlarıyla sandıkta oyunu kullandı

Denizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı.

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kıvılcım, "Cafer" ve "Alex" isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokuluna geldi.

Papağanları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kıvılcım, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemini renklendirmeye çalıştığını söyledi.

Evde bakımını üstlendiği papağanlarıyla her yere birlikte gittiğini anlatan Kıvılcım, "Amacım ortalığı şenlendirmek. Oy verme ortamının daha eğlenceli hale gelmesini istedim." diye konuştu.