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Papağanlarıyla sandıkta oyunu kullandı

SEÇİM HABERLERİ  | 31.03.2019 12:32 | Son Güncelleme

Denizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği 'Cafer' ve 'Alex' isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokuluna gelerek 2259 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.

Denizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı.

Papağanlarıyla oy kullandı

Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kıvılcım, "Cafer" ve "Alex" isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokuluna geldi.
Kıvılcım, 2259 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.
Papağanları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kıvılcım, gazetecilere yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemini renklendirmeye çalıştığını söyledi.
Evde bakımını üstlendiği papağanlarıyla her yere birlikte gittiğini anlatan Kıvılcım, "Amacım ortalığı şenlendirmek. Oy verme ortamının daha eğlenceli hale gelmesini istedim." diye konuştu.
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