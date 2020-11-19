Papa modeli beğendi, Vatikan Instagram'dan açıklama istedi!

Instagram'da sıklıkla bikinili ya da iç çamaşırlı fotoğraflarını paylaşan Natalia Garibottoisimli modelin geçen ay yayımladığı bir fotoğrafın "Papa tarafından beğenildiği" 13 Kasım'da fark edildi.

Katolik haber ajansı CNA, olayla ilgili Vatikan'dan bilgi istemeleri üzerine 14 Kasım'da Papa'nın beğenisinin geri çekildiğini yazdı.

CNA ajansı, Papa'nın Instagram hesabının bir ekip tarafından yönetildiğini ve bu olay sonrası Vatikan'ın hesabın kullanımıyla ilgili inceleme başlattığını yazdı.

Vatikan basın bürosu ise söz konusu fotoğrafın beğenilmesinin Vatikan içinden yapılmış bir eylem olmasına ihtimal vermediklerini belirtti.

Basın bürosu, Instagram'dan konuyla ilgili açıklama talep ettiklerini kaydetti.

'EN AZINDAN CENNETE GİDECEĞİM'

27 yaşındaki model Natalia Garibotto, Papa'nın fotoğrafını beğendiği yönündeki bir haberi, "En azından cennete gideceğim" yorumuyla paylaştı.

Papa Francesco'nun Instagram'daki resmi hesabı "franciscus" 7.4 milyon kişi tarafından takip ediliyor.

