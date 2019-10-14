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Papa'nın yakın koruması istifa etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:54 | Son Güncelleme

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un yakın koruması ve Vatikan Jandarma Komutanı Domenico Giani görevinden ayrıldı

VATİKAN (AA) - Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un yakın koruması ve aynı zamanda Vatikan Jandarma Komutanı Domenico Giani, mali bir soruşturmaya yönelik gizli belge sızıntısı sebebiyle soruşturmayı etkilememek için istifa etti.

Vatikan'dan yapılan açıklamada, 2 Ekim'de bazı medya kuruluşlarının haberlerinde, Giani’nin imzasıyla çıkan Vatikan çalışanlarına yönelik yazılı gizli talimatın yer aldığı belirtilerek, bu haberlerin talimatta adı geçenlere ve Vatikan Jandarmasının imajına zarar verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Giani'nin Vatikan Adalet Birimi tarafından koordine edilen ve Vatikan Jandarması tarafından yürütülen soruşturmayı etkilememek için yazılı talimatının basına sızmasında doğrudan sorumluluğu olmamasına rağmen istifa etme kararı aldığı kaydedildi.

Papa'nın da Giani'nin istifasını kabul ettiği ve bu kararından ötürü kendisini takdir ettiği ifade edildi.

Vatikan’da ay başında Vatikan Mali Bilgilendirme Kurumu ve Devlet Sekreterliği’nden 5 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve bu kişilerin görevleri askıya alınmıştı. Giani’nin imzaladığı ve basına sızan gizli belgede, kimlikleri tanımlanan bu 5 kişinin soruşturma boyunca Vatikan Şehir Devleti'ne girmelerine izin verilmemesi gerektiği yazıyordu.

Vatikan güvenliğinin bir numaralı ismi olan ve Papa’nın içerideki bütün etkinliklerinden, tüm dış gezilerine kadar daima arkasında yer alan Domenico Giani, 20 yıldır Vatikan Jandarması'nda görev yapıyordu.

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