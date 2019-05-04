Papa’nın ziyareti öncesinde yoğun güvenlik önlemleri

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus’un iki günlük Bulgaristan ziyareti öncesinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Yarın başlayacak Papa Franciscus’un ziyareti öncesinde başkent Sofya’da ve ziyaretin ikinci gününde gideceği Rakovski kasabasında yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Yarın sabah Sofya Havaalanında Başbakan Boyko Borisov tarafından karşılanacak olan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile de görüşecek.

Papa Franciscus, ziyaretinin ikinci gününde ise Bulgaristan’da Katolik toplumunun en yoğun yaşadığı Rakovski kasabasına gidecek. Başbakan Borisov, Papa Franciscus’un Bulgaristan ziyaretinin ülkeleri için iyi bir reklama dönüşmesi için çalıştıklarını belirtti.

Bulgar hükümeti, ziyaret öncesinde Papa’nın programıyla ilgili bilgilerin yer aldığı özel bir internet sitesi yayına geçirdi.

